Što je Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Binance Coin (BNB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Binance Coin (BNB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Binance Coin.

Binance Coin (BNB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Binance Coin (BNB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Binance Coin (BNB)

Binance Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Binance Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Binance Coin Koliko Binance Coin (BNB) vrijedi danas? Cijena BNB uživo u USD je 845.07 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BNB u USD? $ 845.07 . Provjerite Trenutačna cijena BNB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Binance Coin? Tržišna kapitalizacija za BNB je $ 117.62B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BNB? Količina u optjecaju za BNB je 139.19M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNB? BNB je postigao ATH cijenu od 899.7001106136721 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNB? BNB je vidio ATL cijenu od 0.09610939770936966 USD . Koliki je obujam trgovanja za BNB? 24-satni obujam trgovanja za BNB je $ 50.30M USD . Hoće li BNB još narasti ove godine? BNB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Binance Coin (BNB) Važna ažuriranja industrije

