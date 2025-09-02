Više o BNB

Binance Coin Cijena(BNB)

$845.33
-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Binance Coin (BNB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:27:38 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) Informacije o cijeni (USD)

$ 839.81
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

-0.20%

+0.59%

+0.59%

Binance Coin (BNB) cijena u stvarnom vremenu je $ 845.07. Tijekom protekla 24 sata, BNBtrgovalo je između najniže cijene $ 839.81 i najviše cijene $ 869.07, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNB je $ 899.7001106136721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09610939770936966.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Binance Coin (BNB)

No.5

$ 117.62B
$ 50.30M
$ 117.62B
139.19M
139,187,799.99
3.19%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
BNB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Binance Coin je $ 117.62B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.30M. Količina u optjecaju BNB je 139.19M, s ukupnom količinom od 139187799.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.62B.

Binance Coin (BNB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Binance Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.694-0.20%
30 dana$ +104.16+14.05%
60 dana$ +183.03+27.64%
90 dana$ +176.66+26.42%
Binance Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BNB od $ -1.694 (-0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Binance Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +104.16 (+14.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Binance Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNB od $ +183.03 (+27.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Binance Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +176.66 (+26.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Binance Coin (BNB)?

Pogledajte Binance Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BNB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Binance Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Binance Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Binance Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Binance Coin (BNB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Binance Coin (BNB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Binance Coin.

Provjerite Binance Coin predviđanje cijene sada!

Binance Coin (BNB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Binance Coin (BNB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Binance Coin (BNB)

Tražiš kako kupiti Binance Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Binance Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BNB u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Binance Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Binance Coin

Koliko Binance Coin (BNB) vrijedi danas?
Cijena BNB uživo u USD je 845.07 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNB u USD?
Trenutačna cijena BNB u USD je $ 845.07. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Binance Coin?
Tržišna kapitalizacija za BNB je $ 117.62B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNB?
Količina u optjecaju za BNB je 139.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNB?
BNB je postigao ATH cijenu od 899.7001106136721 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNB?
BNB je vidio ATL cijenu od 0.09610939770936966 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNB?
24-satni obujam trgovanja za BNB je $ 50.30M USD.
Hoće li BNB još narasti ove godine?
BNB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Binance Coin (BNB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

