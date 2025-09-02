Binance Coin (BNB) cijena u stvarnom vremenu je $ 845.07. Tijekom protekla 24 sata, BNBtrgovalo je između najniže cijene $ 839.81 i najviše cijene $ 869.07, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNB je $ 899.7001106136721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09610939770936966.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNB se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Binance Coin (BNB)
No.5
$ 117.62B
$ 50.30M
$ 117.62B
139.19M
139,187,799.99
3.19%
2017-07-26 00:00:00
$ 0.15
BNB
Trenutačna tržišna kapitalizacija Binance Coin je $ 117.62B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 50.30M. Količina u optjecaju BNB je 139.19M, s ukupnom količinom od 139187799.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.62B.
Binance Coin (BNB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Binance Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -1.694
-0.20%
30 dana
$ +104.16
+14.05%
60 dana
$ +183.03
+27.64%
90 dana
$ +176.66
+26.42%
Binance Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BNB od $ -1.694 (-0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Binance Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +104.16 (+14.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Binance Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNB od $ +183.03 (+27.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Binance Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +176.66 (+26.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Binance Coin (BNB)?
What is Binance Coin?
BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years.
BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets.
BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators.
Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
Binance Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Binance Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BNB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Binance Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Binance Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Binance Coin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Binance Coin (BNB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Binance Coin (BNB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Binance Coin.
Razumijevanje tokenomike Binance Coin (BNB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Binance Coin (BNB)
Tražiš kako kupiti Binance Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Binance Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.