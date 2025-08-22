BaseSwap – hinta (BSWAP)
BaseSwap (BSWAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.051316. Viimeisen 24 tunnin aikana BSWAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.050029 ja korkeimmillaan $ 0.051794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BSWAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.01, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0363235.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BSWAP on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -4.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BaseSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 369.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BSWAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.21M ja sen kokonaistarjonta on 9998487.11720254. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 512.11K.
Tämän päivän aikana BaseSwap – USD -hinta muuttui $ -0.00021063632416226.
Viimeisten 30 päivän aikana BaseSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0279341981.
Viimeisten 60 päivän aikana BaseSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0166911704.
Viimeisten 90 päivän aikana BaseSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.08350898158171655.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00021063632416226
|-0.40%
|30 päivää
|$ -0.0279341981
|-54.43%
|60 päivää
|$ -0.0166911704
|-32.52%
|90 päivää
|$ -0.08350898158171655
|-61.93%
The First Native DEX on BASE. By Based Team for Based You. The liquidity marketplace from simplistic to advanced we have it all. aseSwap is a pioneering decentralized exchange (DEX) that introduces a groundbreaking concept by allowing users to not only trade assets but also earn protocol-generated revenue from fees. This innovative feature is made possible through the $BSWAP & $BSX tokens, enabling users to directly earn cryptocurrencies from swap fees. Utilizing a sophisticated Smart Order Routing system, BaseSwap ensures optimal prices while minimizing gas fees. The evolving system guarantees competitive swap rates across its matrix of pools, enhancing user trading experiences. With trading fees lower than leading decentralized and centralized exchanges, BaseSwap provides exceptional cost savings. Its user-friendly UI simplifies DeFi interactions, enabling easy token swaps, liquidity provision, and farming participation. Chosen for its robust security and cost-effectiveness, BaseSwap is integrated with the Base Network, an Ethereum Layer 2 solution incubated by Coinbase. This partnership offers security, scalability, and seamless interoperability, aligning with BaseSwap's commitment to user-centric and economically efficient trading. Benefiting from the Base Network's economical EVM setting and priority access to Ethereum functionalities, BaseSwap maintains minimal trading fees and a superior trading experience. Supported by Coinbase's user community and fiat onramps, BaseSwap is positioned for success in the evolving DeFi landscape.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.