قیمت امروز YieldFi yPRISM

قیمت لحظه‌ ای YieldFi yPRISM (YPRISM) در حال حاضر برابر با $ 1.005 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YPRISM به USD برابر با $ 1.005 برای هر YPRISM می‌ باشد.

توکن YieldFi yPRISM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,734.33 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.66K YPRISM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YPRISM در بازه‌ ای بین $ 1.005 (حداقل) و $ 1.005 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.005 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.001 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YPRISM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار YieldFi yPRISM (YPRISM)

ارزش بازار $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K سرمایه در گردش 14.66K 14.66K 14.66K عرضه کل 14,664.71325394076 14,664.71325394076 14,664.71325394076

ارزش بازار فعلی YieldFi yPRISM برابر است با $ 14.73K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش YPRISM برابر است با 14.66K، و عرضه کل آن 14664.71325394076 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.73K است.