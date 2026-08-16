قیمت امروز Wasabi Cheese

قیمت لحظه‌ ای Wasabi Cheese (WASABI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WASABI به USD برابر با $ 0 برای هر WASABI می‌ باشد.

توکن Wasabi Cheese در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 215,436 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 924.02M WASABI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WASABI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00136621 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WASABI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -31.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Wasabi Cheese (WASABI)

ارزش بازار $ 215.44K$ 215.44K $ 215.44K حجم (24 ساعته) $ 3.01K$ 3.01K $ 3.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 215.44K$ 215.44K $ 215.44K سرمایه در گردش 924.02M 924.02M 924.02M عرضه کل 924,018,259.243054 924,018,259.243054 924,018,259.243054

ارزش بازار فعلی Wasabi Cheese برابر است با $ 215.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.01K. عرضه در گردش WASABI برابر است با 924.02M، و عرضه کل آن 924018259.243054 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 215.44K است.