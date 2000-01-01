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برترین توکن‌ های اکوسیستم Solana بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Solana را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,164.9
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.01
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999119
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 17.89B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.16M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.62
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3316
-0.03%
-0.39%
+0.48%
$ 31.44B
$ 11.44M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.01
-0.05%
+1.08%
+5.61%
$ 14.46B
$ 6.94K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06991
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0011
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 10.58B
$ 60.13K
10
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.84
-0.07%
-0.41%
-4.28%
$ 8.18B
$ 1.31K
11
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,178.58
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
12
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1777
-0.22%
-1.28%
-8.83%
$ 6.46B
$ 6.89M
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.532
-0.21%
+6.23%
+16.58%
$ 6.28B
$ 93.42K
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,033
-0.03%
+0.00%
-2.80%
$ 6.13B
$ 95.23M
15
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 4.49B
$ 219.84K
16
USD1
USD1
USD1
$ 1.00001
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.18M
17
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09987
+0.29%
+1.84%
-1.73%
$ 3.84B
$ 2.39M
18
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.355
-0.07%
+1.58%
+2.50%
$ 3.63B
$ 470.53K
19
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999906
-0.01%
0.00%
-0.11%
$ 3.47B
$ 130.23M
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.42
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
22
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999671
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.77B
$ 35.72M
23
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
24
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.00000455
+0.02%
-1.62%
-1.41%
$ 2.68B
$ 91.80B
25
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 198.47
+0.11%
-0.59%
-2.49%
$ 2.18B
$ 3.35K
26
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 894.00K
27
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.249
+0.06%
+1.40%
-18.84%
$ 2.02B
$ 97.98K
28
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05737
+0.39%
+2.41%
+7.54%
$ 1.81B
$ 1.92M
29
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.1109
-0.32%
+0.22%
+2.48%
$ 1.46B
$ 60.34K
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 3.97M
31
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.56
+0.02%
+0.57%
-4.27%
$ 1.34B
$ 698.57
32
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7667
+0.05%
+0.91%
-3.94%
$ 1.30B
$ 1.09M
33
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
0.00%
-0.53%
-8.22%
$ 1.09B
$ 24.43B
34
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.37M
35
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 75.55
+0.01%
+0.01%
-0.94%
$ 971.58M
$ 192.84M
36
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.53M
--
37
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0844
+0.11%
+0.14%
-2.26%
$ 784.86M
$ 1.70M
38
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.62
-0.28%
+0.00%
-1.09%
$ 771.23M
$ 1.30M
39
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.96
-0.11%
+0.01%
-0.96%
$ 767.71M
$ 216.34K
40
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.88
-0.03%
+0.01%
-0.90%
$ 755.37M
$ 5.34M
41
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07984
-0.01%
+0.53%
-3.74%
$ 710.73M
$ 700.42K
42
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
43
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.30966
+1.56%
-2.35%
+46.90%
$ 679.68M
$ 2.18M
44
Render
Render
RENDER
$ 1.267
+0.08%
+0.71%
-2.76%
$ 657.77M
$ 85.71K
45
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
46
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
-0.95%
-7.30%
$ 556.82M
$ 687.75K
47
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.054
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 551.69M
$ 6.27M
48
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,700
-0.07%
+0.01%
-3.73%
$ 530.34M
$ 48.83
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.434
-0.14%
+0.56%
-0.55%
$ 504.92M
$ 100.50K
50
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.30M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Solana چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Solana به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 3,012 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1979.99B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Solana چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Solana که در MEXC رصد می‌شوند، توکن RAPTOR با ثبت تغییر قیمتی 2135.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Solana در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 3,012 توکن از دسته اکوسیستم Solana را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Solana می‌توان به BTC, ETH, USDT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Solana چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Solana در حال حاضر حدود $1979.99B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Solana، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.