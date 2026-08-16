قیمت امروز Wrapped SOL

قیمت لحظه‌ ای Wrapped SOL (WSOL) در حال حاضر برابر با $ 75.29 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WSOL به USD برابر با $ 75.29 برای هر WSOL می‌ باشد.

توکن Wrapped SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 966,904,878 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.85M WSOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WSOL در بازه‌ ای بین $ 74.93 (حداقل) و $ 75.63 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 290.3 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 8.11 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WSOL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -0.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 193.47M رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped SOL (WSOL)

ارزش بازار $ 966.90M$ 966.90M $ 966.90M حجم (24 ساعته) $ 193.47M$ 193.47M $ 193.47M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 967.18M$ 967.18M $ 967.18M سرمایه در گردش 12.85M 12.85M 12.85M عرضه کل 12,845,376.92495487 12,845,376.92495487 12,845,376.92495487

ارزش بازار فعلی Wrapped SOL برابر است با $ 966.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 193.47M. عرضه در گردش WSOL برابر است با 12.85M، و عرضه کل آن 12845376.92495487 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 967.18M است.