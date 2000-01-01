عامل‌های هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای خودگردانی هستند که با اتکا به هوش مصنوعی می‌توانند به نمایندگی از کاربران، تراکنش‌ها را اجرا کرده یا قراردادهای هوشمند را مدیریت کنند. بلاکچین‌های این حوزه زیرساخت غیرمتمرکز و منابع محاسباتی لازم برای اجرای این عامل‌های هوشمند را فراهم می‌سازند. توکن‌های بومی این شبکه‌ها برای ایجاد انگیزه در میان توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، تأمین توان پردازشی و تسهیل تراکنش‌های خرد میان ربات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ریسک‌ های اصلی سرمایه‌ گذاری در توکن‌ های مرتبط با عامل‌های هوش مصنوعی شامل ماهیت به‌ شدت آزمایشی ربات‌ های معاملاتی خودکار، احتمال وجود آسیب‌پذیری در قراردادهای هوشمند، و همچنین هزینه‌ های پردازشی بسیار بالا برای پشتیبانی و تداوم عملکرد مدل‌ های پیچیده هوش مصنوعی است.

بله، توسعه‌دهندگان می‌توانند عامل‌های هوش مصنوعی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که به‌صورت مداوم روندهای بازار را تحلیل کرده و در صورت تحقق شرایط مشخص، به‌طور خودکار راهبردهای معاملاتی با فرکانس بالا را در صرافی‌های غیرمتمرکز اجرا کنند.

رمزارزهای مرتبط با عامل‌های هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی را تأمین می‌کنند. این عامل‌ها قادرند به‌صورت مستقل قراردادهای هوشمند را اجرا کرده، دارایی‌های دیجیتال را معامله کنند و داده‌ها را به نمایندگی از کاربران انسانی پردازش نمایند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش عوامل هوش مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.