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برترین توکن‌های عامل‌های هوش مصنوعی بر اساس ارزش بازار

عامل‌های هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای خودگردانی هستند که با اتکا به هوش مصنوعی می‌توانند به نمایندگی از کاربران، تراکنش‌ها را اجرا کرده یا قراردادهای هوشمند را مدیریت کنند. بلاکچین‌های این حوزه زیرساخت غیرمتمرکز و منابع محاسباتی لازم برای اجرای این عامل‌های هوشمند را فراهم می‌سازند. توکن‌های بومی این شبکه‌ها برای ایجاد انگیزه در میان توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی، تأمین توان پردازشی و تسهیل تراکنش‌های خرد میان ربات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7666
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.0007
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5641
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
4
FET
FET
FET
$ 0.128
-0.08%
-4.26%
-6.64%
$ 289.14M
$ 3.55M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2558
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.0636
-1.07%
+2.63%
+9.02%
$ 124.20M
$ 1.21M
7
S
S
S
$ 0.02237
+0.18%
+1.23%
-6.46%
$ 64.25M
$ 3.04M
8
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02481
+0.04%
+0.65%
-3.05%
$ 54.77M
$ 2.57M
9
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03065
-0.10%
+0.26%
+4.64%
$ 51.51M
$ 1.84M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.00347
-0.03%
+0.12%
+6.18%
$ 43.77M
$ 27.13M
11
Talus
Talus
US
$ 0.01756
-1.84%
+1.56%
-60.53%
$ 38.63M
$ 48.00M
12
Threshold
Threshold
T
$ 0.00339
+0.03%
+0.83%
-7.34%
$ 37.87M
$ 16.04M
13
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.00477
+1.06%
+1.25%
+11.19%
$ 32.06M
$ 23.89M
14
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.034406
+2.76%
+12.03%
-80.89%
$ 29.36M
$ 48.98M
15
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01907966
+0.11%
+0.02%
-2.14%
$ 28.64M
$ 63.02K
16
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03684
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
17
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02141
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
18
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2859
+0.78%
+2.82%
+2.05%
$ 24.73M
$ 235.57K
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002616
+0.04%
-3.36%
-9.00%
$ 24.72M
$ 23.24M
20
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.08041
+0.07%
+2.03%
+7.65%
$ 24.58M
$ 1.51M
21
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002298
-2.71%
-5.74%
-26.45%
$ 22.81M
$ 248.65M
22
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03969
+0.40%
+1.22%
-5.55%
$ 21.99M
$ 1.76M
23
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002567
+0.04%
+3.17%
-1.08%
$ 21.05M
$ 24.04M
24
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020954
+0.05%
+2.53%
-9.43%
$ 19.57M
$ 3.10M
25
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.0244
0.00%
-2.01%
-14.92%
$ 18.79M
$ 131.01K
26
Phala
Phala
PHA
$ 0.02215
+0.27%
+2.83%
-6.82%
$ 18.60M
$ 2.82M
27
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01802
+0.50%
+1.87%
-10.28%
$ 17.96M
$ 3.57M
28
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017257
+0.45%
+4.21%
-3.23%
$ 17.27M
$ 5.38M
29
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 1.92
-0.52%
-0.03%
-9.00%
$ 16.68M
$ 28.62K
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006206
-0.06%
+0.78%
-5.89%
$ 16.34M
$ 86.35M
31
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04962
+0.16%
+0.77%
+3.36%
$ 15.68M
$ 1.89M
32
AEON
AEON
AEON
$ 0.08008
-0.66%
+26.07%
+44.83%
$ 15.02M
$ 7.28M
33
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.06275
+5.83%
+34.80%
+41.08%
$ 14.51M
$ 3.00M
34
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.00173
-0.12%
+0.58%
-4.73%
$ 13.88M
$ 31.79M
35
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04124
+0.34%
-0.84%
-1.13%
$ 13.87M
$ 1.91M
36
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.056029
-1.01%
-0.03%
-8.26%
$ 13.34M
$ 3.49K
37
AVA
AVA
AVA
$ 0.1809
+0.17%
+0.89%
-13.10%
$ 13.22M
$ 302.90K
38
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001676
+0.30%
-0.06%
-15.35%
$ 12.64M
$ 34.18B
39
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12572
+0.38%
-14.07%
+2.89%
$ 12.39M
$ 2.02M
40
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04699
+0.28%
+0.26%
-18.29%
$ 12.01M
$ 1.80M
41
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02299
+0.53%
+4.42%
-0.61%
$ 10.61M
$ 3.61M
42
ALI
ALI
ALI
$ 0.001043
-0.10%
-0.10%
-1.42%
$ 9.51M
$ 5.96M
43
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.618907
+0.01%
+0.07%
-1.35%
$ 9.40M
$ 64.43
44
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0618
+0.33%
+0.65%
-7.77%
$ 9.13M
$ 63.29K
45
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004984
+0.16%
+1.67%
-5.23%
$ 8.89M
$ 53.23M
46
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008681
-0.52%
+4.50%
+4.40%
$ 8.69M
$ 8.30M
47
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011462
-0.19%
+2.40%
-6.19%
$ 8.60M
$ 5.19M
48
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.01124
+0.14%
-11.04%
-28.16%
$ 8.59M
$ 7.32M
49
Foom
Foom
FOOM
$ 4.2801E-8
0.00%
+0.20%
-2.23%
$ 7.49M
--
50
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.174
+0.23%
+0.23%
+12.93%
$ 7.44M
$ 391.33K

سوالات متداول

رمزارزهای مرتبط با عامل‌های هوش مصنوعی در اکوسیستم وب 3 چیست؟
رمزارزهای مرتبط با عامل‌های هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی را تأمین می‌کنند. این عامل‌ها قادرند به‌صورت مستقل قراردادهای هوشمند را اجرا کرده، دارایی‌های دیجیتال را معامله کنند و داده‌ها را به نمایندگی از کاربران انسانی پردازش نمایند.
شبکه‌های بلاکچین چگونه از برنامه‌های عامل‌های هوش مصنوعی پشتیبانی می‌کنند؟
شبکه‌های بلاکچین منابع پردازشی غیرمتمرکز، ذخیره‌سازی امن داده‌ها و دفترکل‌های شفاف تراکنش را فراهم می‌کنند که برای فعالیت خودکار برنامه‌های مبتنی بر عامل‌های هوش مصنوعی بدون وابستگی به کنترل متمرکز شرکتی ضروری است.
کاربرد اصلی توکن‌های عامل‌های هوش مصنوعی چیست؟
توکن‌های عامل‌های هوش مصنوعی عمدتاً برای پرداخت هزینه توان پردازشی گسترده موردنیاز مدل‌های هوش مصنوعی، ایجاد انگیزه برای توسعه‌دهندگان، و تسهیل ریزتراکنش‌های خودکار میان عامل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
آیا عامل‌های هوش مصنوعی می‌توانند به‌صورت خودکار در صرافی‌های غیرمتمرکز معامله کنند؟
بله، توسعه‌دهندگان می‌توانند عامل‌های هوش مصنوعی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که به‌صورت مداوم روندهای بازار را تحلیل کرده و در صورت تحقق شرایط مشخص، به‌طور خودکار راهبردهای معاملاتی با فرکانس بالا را در صرافی‌های غیرمتمرکز اجرا کنند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش عوامل هوش مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.