Wrapped HYPE logo

Wrapped HYPE hind (WHYPE)

Loendis mitteolevad

1 WHYPE/USD reaalajas hind:

$43.98
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Wrapped HYPE (WHYPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:58:13 (UTC+8)

Wrapped HYPE (WHYPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 43.95
24 h madal
$ 47.71
24 h kõrge

$ 43.95
$ 47.71
$ 49.81
$ 9.43
-1.13%

-5.75%

-4.48%

-4.48%

Wrapped HYPE (WHYPE) reaalajas hind on $43.98. Viimase 24 tunni jooksul WHYPE kaubeldud madalaim $ 43.95 ja kõrgeim $ 47.71 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHYPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 49.81 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 9.43.

Lüliajalise tootluse osas on WHYPE muutunud -1.13% viimase tunni jooksul, -5.75% 24 tunni vältel -4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wrapped HYPE (WHYPE) – turuteave

$ 384.78M
--
$ 387.17M
8.76M
8,811,948.32514823
Wrapped HYPE praegune turukapitalisatsioon on $ 384.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHYPE ringlev varu on 8.76M, mille koguvaru on 8811948.32514823. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 387.17M.

Wrapped HYPE (WHYPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wrapped HYPE ja USD hinnamuutus $ -2.68304115220415.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wrapped HYPE ja USD hinnamuutus $ -1.1556008880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wrapped HYPE ja USD hinnamuutus $ +6.6555021960.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wrapped HYPE ja USD hinnamuutus $ +17.33444162306552.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2.68304115220415-5.75%
30 päeva$ -1.1556008880-2.62%
60 päeva$ +6.6555021960+15.13%
90 päeva$ +17.33444162306552+65.06%

Mis on Wrapped HYPE (WHYPE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wrapped HYPE (WHYPE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Wrapped HYPE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wrapped HYPE (WHYPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wrapped HYPE (WHYPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wrapped HYPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wrapped HYPE hinna ennustust kohe!

WHYPE kohalike valuutade suhtes

Wrapped HYPE (WHYPE) tokenoomika

Wrapped HYPE (WHYPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHYPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wrapped HYPE (WHYPE) kohta

Kui palju on Wrapped HYPE (WHYPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHYPE hind USD on 43.98 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHYPE/USD hind?
Praegune hind WHYPE/USD on $ 43.98. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wrapped HYPE turukapitalisatsioon?
WHYPE turukapitalisatsioon on $ 384.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHYPE ringlev varu?
WHYPE ringlev varu on 8.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHYPE (ATH) hind?
WHYPE saavutab ATH hinna summas 49.81 USD.
Mis oli kõigi aegade WHYPE madalaim (ATL) hind?
WHYPE nägi ATL hinda summas 9.43 USD.
Milline on WHYPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHYPE kauplemismaht on -- USD.
Kas WHYPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHYPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHYPE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.