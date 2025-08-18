Rohkem infot USDT0

USDT0 hind (USDT0)

1 USDT0/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USDT0 (USDT0) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:54:45 (UTC+8)

USDT0 (USDT0) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.997825
$ 0.997825$ 0.997825
24 h madal
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 h kõrge

$ 0.997825
$ 0.997825$ 0.997825

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.975737
$ 0.975737$ 0.975737

-0.03%

-0.06%

+0.02%

+0.02%

USDT0 (USDT0) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul USDT0 kaubeldud madalaim $ 0.997825 ja kõrgeim $ 1.004 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDT0kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.975737.

Lüliajalise tootluse osas on USDT0 muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDT0 (USDT0) – turuteave

$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B

--
----

$ 1.63B
$ 1.63B$ 1.63B

1.63B
1.63B 1.63B

1,628,584,123.270663
1,628,584,123.270663 1,628,584,123.270663

USDT0 praegune turukapitalisatsioon on $ 1.63B -- 24 tunnise kauplemismahuga. USDT0 ringlev varu on 1.63B, mille koguvaru on 1628584123.270663. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.63B.

USDT0 (USDT0) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse USDT0 ja USD hinnamuutus $ -0.00068957481684.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse USDT0 ja USD hinnamuutus $ -0.0009554000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse USDT0 ja USD hinnamuutus $ -0.0014029000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse USDT0 ja USD hinnamuutus $ +0.001206512929789.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00068957481684-0.06%
30 päeva$ -0.0009554000-0.09%
60 päeva$ -0.0014029000-0.14%
90 päeva$ +0.001206512929789+0.12%

Mis on USDT0 (USDT0)

USDT0 ensures fast, secure, and cost-efficient cross-chain transfers all while maintaining a strict 1:1 backing with USDT.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse USDT0 (USDT0) allikas

USDT0 hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDT0 (USDT0) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDT0 (USDT0) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDT0 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDT0 hinna ennustust kohe!

USDT0 kohalike valuutade suhtes

USDT0 (USDT0) tokenoomika

USDT0 (USDT0) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDT0 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDT0 (USDT0) kohta

Kui palju on USDT0 (USDT0) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDT0 hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDT0/USD hind?
Praegune hind USDT0/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDT0 turukapitalisatsioon?
USDT0 turukapitalisatsioon on $ 1.63B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDT0 ringlev varu?
USDT0 ringlev varu on 1.63B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDT0 (ATH) hind?
USDT0 saavutab ATH hinna summas 1.052 USD.
Mis oli kõigi aegade USDT0 madalaim (ATL) hind?
USDT0 nägi ATL hinda summas 0.975737 USD.
Milline on USDT0 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDT0 kauplemismaht on -- USD.
Kas USDT0 sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDT0 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDT0 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:54:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.