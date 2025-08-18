Mis on UNFK ($UNFK)

UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space.

Kui palju on UNFK ($UNFK) tänapäeval väärt? Reaalajas $UNFK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $UNFK/USD hind? $ 0 . Milline on UNFK turukapitalisatsioon? $UNFK turukapitalisatsioon on $ 1.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $UNFK ringlev varu? $UNFK ringlev varu on 90.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $UNFK (ATH) hind? $UNFK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $UNFK madalaim (ATL) hind? $UNFK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $UNFK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $UNFK kauplemismaht on -- USD .

