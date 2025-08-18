Mis on Metacade (MCADE)

The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned.

Metacade (MCADE) tokenoomika

Metacade (MCADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metacade (MCADE) kohta Kui palju on Metacade (MCADE) tänapäeval väärt? Reaalajas MCADE hind USD on 0.01599873 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MCADE/USD hind? $ 0.01599873 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MCADE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Metacade turukapitalisatsioon? MCADE turukapitalisatsioon on $ 27.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MCADE ringlev varu? MCADE ringlev varu on 1.71B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCADE (ATH) hind? MCADE saavutab ATH hinna summas 0.04720046 USD . Mis oli kõigi aegade MCADE madalaim (ATL) hind? MCADE nägi ATL hinda summas 0.00456835 USD . Milline on MCADE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MCADE kauplemismaht on -- USD . Kas MCADE sel aastal kõrgemale ka suundub? MCADE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCADE hinna ennustust

