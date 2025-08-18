Rohkem infot MCADE

Metacade hind (MCADE)

1 MCADE/USD reaalajas hind:

$0.01599359
$0.01599359$0.01599359
+0.10%1D
USD
Metacade (MCADE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:33:37 (UTC+8)

Metacade (MCADE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01559051
$ 0.01559051$ 0.01559051
24 h madal
$ 0.01751243
$ 0.01751243$ 0.01751243
24 h kõrge

$ 0.01559051
$ 0.01559051$ 0.01559051

$ 0.01751243
$ 0.01751243$ 0.01751243

$ 0.04720046
$ 0.04720046$ 0.04720046

$ 0.00456835
$ 0.00456835$ 0.00456835

-2.30%

+0.14%

-26.84%

-26.84%

Metacade (MCADE) reaalajas hind on $0.01599873. Viimase 24 tunni jooksul MCADE kaubeldud madalaim $ 0.01559051 ja kõrgeim $ 0.01751243 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCADEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04720046 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00456835.

Lüliajalise tootluse osas on MCADE muutunud -2.30% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel -26.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metacade (MCADE) – turuteave

$ 27.33M
$ 27.33M$ 27.33M

--
----

$ 31.99M
$ 31.99M$ 31.99M

1.71B
1.71B 1.71B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Metacade praegune turukapitalisatsioon on $ 27.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MCADE ringlev varu on 1.71B, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.99M.

Metacade (MCADE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Metacade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Metacade ja USD hinnamuutus $ -0.0028466668.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Metacade ja USD hinnamuutus $ +0.0043099986.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Metacade ja USD hinnamuutus $ -0.00125362427943194.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.14%
30 päeva$ -0.0028466668-17.79%
60 päeva$ +0.0043099986+26.94%
90 päeva$ -0.00125362427943194-7.26%

Mis on Metacade (MCADE)

The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Metacade (MCADE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Metacade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metacade (MCADE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metacade (MCADE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metacade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metacade hinna ennustust kohe!

MCADE kohalike valuutade suhtes

Metacade (MCADE) tokenoomika

Metacade (MCADE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCADE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metacade (MCADE) kohta

Kui palju on Metacade (MCADE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MCADE hind USD on 0.01599873 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MCADE/USD hind?
Praegune hind MCADE/USD on $ 0.01599873. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metacade turukapitalisatsioon?
MCADE turukapitalisatsioon on $ 27.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MCADE ringlev varu?
MCADE ringlev varu on 1.71B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MCADE (ATH) hind?
MCADE saavutab ATH hinna summas 0.04720046 USD.
Mis oli kõigi aegade MCADE madalaim (ATL) hind?
MCADE nägi ATL hinda summas 0.00456835 USD.
Milline on MCADE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MCADE kauplemismaht on -- USD.
Kas MCADE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MCADE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MCADE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:33:37 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.