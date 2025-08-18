Mis on CorgiAI (CORGIAI)

What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CorgiAI (CORGIAI) kohta Kui palju on CorgiAI (CORGIAI) tänapäeval väärt? Reaalajas CORGIAI hind USD on 0.00012181 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CORGIAI/USD hind? $ 0.00012181 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CORGIAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CorgiAI turukapitalisatsioon? CORGIAI turukapitalisatsioon on $ 41.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CORGIAI ringlev varu? CORGIAI ringlev varu on 343.53B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CORGIAI (ATH) hind? CORGIAI saavutab ATH hinna summas 0.0042301 USD . Mis oli kõigi aegade CORGIAI madalaim (ATL) hind? CORGIAI nägi ATL hinda summas 0.00004414 USD . Milline on CORGIAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CORGIAI kauplemismaht on -- USD . Kas CORGIAI sel aastal kõrgemale ka suundub? CORGIAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CORGIAI hinna ennustust

