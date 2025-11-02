Velar (VELAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00065702 $ 0.00065702 $ 0.00065702 Κατώτ. 24H $ 0.00076924 $ 0.00076924 $ 0.00076924 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00065702$ 0.00065702 $ 0.00065702 Υψηλ. 24H $ 0.00076924$ 0.00076924 $ 0.00076924 Υψηλή συνέχεια $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00057027$ 0.00057027 $ 0.00057027 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -38.31%

Velar (VELAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00069325. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VELAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00065702 και ενός υψηλού $ 0.00076924, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VELAR είναι $ 0.380312, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00057027.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VELAR έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +2.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Velar (VELAR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 245.59K$ 245.59K $ 245.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 693.25K$ 693.25K $ 693.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 354.26M 354.26M 354.26M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Velar είναι $ 245.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VELAR είναι 354.26M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 693.25K