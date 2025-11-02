Tokenize Xchange (TKX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Κατώτ. 24H $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Υψηλ. 24H $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Υψηλή συνέχεια $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Χαμηλότερη τιμή $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.70%

Tokenize Xchange (TKX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $2.1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TKX μεταξύ ενός χαμηλού $ 2.08 και ενός υψηλού $ 2.11, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TKX είναι $ 50.43, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.111255.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TKX έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -0.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Tokenize Xchange (TKX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 168.09M$ 168.09M $ 168.09M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 210.12M$ 210.12M $ 210.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 80.00M 80.00M 80.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Tokenize Xchange είναι $ 168.09M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TKX είναι 80.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 210.12M