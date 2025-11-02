Hyperbeat USDT (HBUSDT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Κατώτ. 24H $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Υψηλ. 24H $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 Υψηλή συνέχεια $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Χαμηλότερη τιμή $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.10%

Hyperbeat USDT (HBUSDT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.077. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HBUSDT μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.073 και ενός υψηλού $ 1.084, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HBUSDT είναι $ 1.27, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.701228.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HBUSDT έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -0.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 122.96M$ 122.96M $ 122.96M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 122.96M$ 122.96M $ 122.96M Προμήθεια Κυκλοφορίας 113.90M 113.90M 113.90M Συνολικός Όγκος 113,903,835.7468795 113,903,835.7468795 113,903,835.7468795

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hyperbeat USDT είναι $ 122.96M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HBUSDT είναι 113.90M, με συνολική προσφορά 113903835.7468795. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 122.96M