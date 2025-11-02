DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Χαμηλότερη τιμή $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.17%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $189.01. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DFDVSOL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DFDVSOL είναι $ 259.77, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 150.48.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DFDVSOL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -8.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 111.24M$ 111.24M $ 111.24M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 111.24M$ 111.24M $ 111.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 588.52K 588.52K 588.52K Συνολικός Όγκος 588,523.610688072 588,523.610688072 588,523.610688072

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DFDV Staked SOL είναι $ 111.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DFDVSOL είναι 588.52K, με συνολική προσφορά 588523.610688072. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 111.24M