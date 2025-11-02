BLOXWAP (BLOXWAP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00127744 Υψηλ. 24H $ 0.00180149 Υψηλή συνέχεια $ 0.00230684 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.62%

BLOXWAP (BLOXWAP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00138776. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLOXWAP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00127744 και ενός υψηλού $ 0.00180149, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLOXWAP είναι $ 0.00230684, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLOXWAP έχει αλλάξει κατά +1.00% την τελευταία ώρα, +8.29% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BLOXWAP (BLOXWAP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.40M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.40M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.94M Συνολικός Όγκος 999,937,064.405382

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BLOXWAP είναι $ 1.40M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLOXWAP είναι 999.94M, με συνολική προσφορά 999937064.405382. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.40M