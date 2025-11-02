ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή AI Analysis Token είναι 0.366548 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AIAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AIAT εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή AI Analysis Token είναι 0.366548 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AIAT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AIAT εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AIAT

Πληροφορίες Τιμής AIAT

Τι είναι το AIAT

Whitepaper AIAT

Επίσημος Ιστότοπος AIAT

Tokenomics AIAT

Προβλέψεις Τιμών AIAT

AI Analysis Token Λογότ.

AI Analysis Token Τιμή (AIAT)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 AIAT σε USD

$0.366548
-0.40%1D
mexc
USD
AI Analysis Token (AIAT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:41:16 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.366189
Κατώτ. 24H
$ 0.371282
Υψηλ. 24H

$ 0.366189
$ 0.371282
$ 0.918633
$ 0.21345
-0.36%

-0.36%

-1.08%

-1.08%

AI Analysis Token (AIAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.366548. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.366189 και ενός υψηλού $ 0.371282, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIAT είναι $ 0.918633, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.21345.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIAT έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -0.36% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Πληροφορίες αγοράς

$ 40.45M
--
$ 183.27M
110.35M
500,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AI Analysis Token είναι $ 40.45M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIAT είναι 110.35M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 183.27M

AI Analysis Token (AIAT) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από AI Analysis Token σε USD ήταν $ -0.0013488407357515.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από AI Analysis Token σε USD ήταν $ +0.0487802811.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από AI Analysis Token σε USD ήταν $ +0.0098656760.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από AI Analysis Token σε USD ήταν $ +0.0646152448295428.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0013488407357515-0.36%
30 ημέρες$ +0.0487802811+13.31%
60 Ημέρες$ +0.0098656760+2.69%
90 Ημέρες$ +0.0646152448295428+21.40%

Τι είναι AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

AI Analysis Token (AIAT) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

AI Analysis Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AI Analysis Token (AIAT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AI Analysis Token (AIAT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AI Analysis Token.

Ελέγξτε την AI Analysis Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

AIAT σε Τοπικά Νομίσματα

AI Analysis Token (AIAT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AI Analysis Token (AIAT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AIAT token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με AI Analysis Token (AIAT)

Πόσο αξίζει το AI Analysis Token (AIAT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AIAT στο USD είναι 0.366548 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AIAT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AIAT σε USD είναι $ 0.366548. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AI Analysis Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AIAT είναι $ 40.45M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIAT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIAT είναι 110.35M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AIAT;
Το AIAT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.918633 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AIAT;
Το AIAT είχε τιμή ATL ύψους 0.21345 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AIAT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AIAT είναι -- USD.
Θα ανέβει το AIAT υψηλότερα φέτος;
Το AIAT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AIAT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
AI Analysis Token (AIAT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

