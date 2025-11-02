AI Analysis Token (AIAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.366189 $ 0.366189 $ 0.366189 Κατώτ. 24H $ 0.371282 $ 0.371282 $ 0.371282 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.366189$ 0.366189 $ 0.366189 Υψηλ. 24H $ 0.371282$ 0.371282 $ 0.371282 Υψηλή συνέχεια $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Χαμηλότερη τιμή $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.08%

AI Analysis Token (AIAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.366548. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.366189 και ενός υψηλού $ 0.371282, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIAT είναι $ 0.918633, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.21345.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIAT έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -0.36% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AI Analysis Token (AIAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 40.45M$ 40.45M $ 40.45M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 183.27M$ 183.27M $ 183.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 110.35M 110.35M 110.35M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AI Analysis Token είναι $ 40.45M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIAT είναι 110.35M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 183.27M