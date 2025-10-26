Der Echtzeitpreis von ZERA beträgt heute 0.02096369 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZERA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZERA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ZERA beträgt heute 0.02096369 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZERA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZERA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ZERA Preis (ZERA)

1 ZERA zu USD Echtzeitpreis:

$0.02058381
$0.02058381
-1.50%1D
USD
ZERA (ZERA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:43 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01935516
$ 0.01935516$ 0.01935516
24H Tief
$ 0.02204627
$ 0.02204627$ 0.02204627
24H Hoch

$ 0.01935516
$ 0.01935516$ 0.01935516

$ 0.02204627
$ 0.02204627$ 0.02204627

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01672797
$ 0.01672797$ 0.01672797

+1.62%

-0.14%

-17.26%

-17.26%

Der Echtzeitpreis von ZERA (ZERA) beträgt $0.02096369. In den letzten 24 Stunden wurde ZERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01935516 und einem Höchstpreis von $ 0.02204627 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZERA liegt bei $ 0.04713878, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01672797.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZERA im letzten Stunde um +1.62%, in den letzten 24 Stunden um -0.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZERA (ZERA) Marktinformationen

$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M

--
----

$ 20.95M
$ 20.95M$ 20.95M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,720.5344275
999,374,720.5344275 999,374,720.5344275

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZERA beträgt $ 20.95M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZERA liegt bei 999.37M, das Gesamtangebot bei 999374720.5344275. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.95M.

ZERA (ZERA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ZERA zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ZERA zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ZERA zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ZERA zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.14%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

ZERA (ZERA) Ressource

Offizielle Website

ZERA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ZERA (ZERA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ZERA-(ZERA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ZERA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ZERA-Preisprognose an!

ZERA zu lokalen Währungen

ZERA (ZERA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ZERA (ZERA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZERA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ZERA (ZERA)

Wie viel ist ZERA (ZERA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZERA in USD beträgt 0.02096369 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZERA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZERA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.02096369. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZERA?
Die Marktkapitalisierung von ZERA beträgt $ 20.95M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZERA?
Das Umlaufangebot von ZERA beträgt 999.37M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZERA?
ZERA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04713878 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZERA?
ZERA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.01672797 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZERA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZERA beträgt -- USD.
Wird ZERA dieses Jahr noch steigen?
ZERA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZERA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:43:43 (UTC+8)

