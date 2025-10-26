ZERA (ZERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01935516 $ 0.01935516 $ 0.01935516 24H Tief $ 0.02204627 $ 0.02204627 $ 0.02204627 24H Hoch 24H Tief $ 0.01935516$ 0.01935516 $ 0.01935516 24H Hoch $ 0.02204627$ 0.02204627 $ 0.02204627 Allzeithoch $ 0.04713878$ 0.04713878 $ 0.04713878 Niedrigster Preis $ 0.01672797$ 0.01672797 $ 0.01672797 Preisänderung (1H) +1.62% Preisänderung (1T) -0.14% Preisänderung (7T) -17.26% Preisänderung (7T) -17.26%

Der Echtzeitpreis von ZERA (ZERA) beträgt $0.02096369. In den letzten 24 Stunden wurde ZERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01935516 und einem Höchstpreis von $ 0.02204627 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZERA liegt bei $ 0.04713878, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01672797.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZERA im letzten Stunde um +1.62%, in den letzten 24 Stunden um -0.14% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZERA (ZERA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.95M$ 20.95M $ 20.95M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.95M$ 20.95M $ 20.95M Umlaufangebot 999.37M 999.37M 999.37M Gesamtangebot 999,374,720.5344275 999,374,720.5344275 999,374,720.5344275

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZERA beträgt $ 20.95M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZERA liegt bei 999.37M, das Gesamtangebot bei 999374720.5344275. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.95M.