VOI Network (VOI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.46% Preisänderung (1T) -1.06% Preisänderung (7T) -10.08% Preisänderung (7T) -10.08%

Der Echtzeitpreis von VOI Network (VOI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VOI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VOI liegt bei $ 0.01353747, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VOI im letzten Stunde um -0.46%, in den letzten 24 Stunden um -1.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

VOI Network (VOI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 959.68K$ 959.68K $ 959.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Umlaufangebot 1.97B 1.97B 1.97B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von VOI Network beträgt $ 959.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VOI liegt bei 1.97B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.87M.