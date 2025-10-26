ODIN Tools (ODIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00295084 $ 0.00295084 $ 0.00295084 24H Tief $ 0.00371155 $ 0.00371155 $ 0.00371155 24H Hoch 24H Tief $ 0.00295084$ 0.00295084 $ 0.00295084 24H Hoch $ 0.00371155$ 0.00371155 $ 0.00371155 Allzeithoch $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Niedrigster Preis $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Preisänderung (1H) +6.15% Preisänderung (1T) +30.05% Preisänderung (7T) +13.95% Preisänderung (7T) +13.95%

Der Echtzeitpreis von ODIN Tools (ODIN) beträgt $0.00387786. In den letzten 24 Stunden wurde ODIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00295084 und einem Höchstpreis von $ 0.00371155 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ODIN liegt bei $ 0.00779732, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00201723.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ODIN im letzten Stunde um +6.15%, in den letzten 24 Stunden um +30.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ODIN Tools (ODIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 290.29K$ 290.29K $ 290.29K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 358.15K$ 358.15K $ 358.15K Umlaufangebot 74.86M 74.86M 74.86M Gesamtangebot 92,358,312.65659387 92,358,312.65659387 92,358,312.65659387

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ODIN Tools beträgt $ 290.29K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ODIN liegt bei 74.86M, das Gesamtangebot bei 92358312.65659387. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 358.15K.