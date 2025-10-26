Nuff Respect (NUFR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00031098 24H Hoch $ 0.00032692 Allzeithoch $ 0.00033569 Niedrigster Preis $ 0.0001045 Preisänderung (1H) +1.62% Preisänderung (1T) +4.58% Preisänderung (7T) +13.77%

Der Echtzeitpreis von Nuff Respect (NUFR) beträgt $0.00032702. In den letzten 24 Stunden wurde NUFR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00031098 und einem Höchstpreis von $ 0.00032692 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUFR liegt bei $ 0.00033569, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001045.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUFR im letzten Stunde um +1.62%, in den letzten 24 Stunden um +4.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nuff Respect (NUFR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 261.61K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 327.01K Umlaufangebot 799.97M Gesamtangebot 999,966,579.9507906

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nuff Respect beträgt $ 261.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NUFR liegt bei 799.97M, das Gesamtangebot bei 999966579.9507906. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 327.01K.