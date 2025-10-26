Der Echtzeitpreis von Nuff Respect beträgt heute 0.00032702 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NUFR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NUFR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Nuff Respect beträgt heute 0.00032702 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum NUFR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den NUFR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über NUFR

NUFR-Preisinformationen

Offizielle NUFR-Website

NUFR-Tokenökonomie

NUFR-Preisprognose

Nuff Respect Preis (NUFR)

1 NUFR zu USD Echtzeitpreis:

$0.00032702
+4.50%1D
USD
Nuff Respect (NUFR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:03:31 (UTC+8)

Nuff Respect (NUFR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00031098
24H Tief
$ 0.00032692
24H Hoch

$ 0.00031098
$ 0.00032692
$ 0.00033569
$ 0.0001045
+1.62%

+4.58%

+13.77%

+13.77%

Der Echtzeitpreis von Nuff Respect (NUFR) beträgt $0.00032702. In den letzten 24 Stunden wurde NUFR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00031098 und einem Höchstpreis von $ 0.00032692 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NUFR liegt bei $ 0.00033569, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001045.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NUFR im letzten Stunde um +1.62%, in den letzten 24 Stunden um +4.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nuff Respect (NUFR) Marktinformationen

$ 261.61K
--
$ 327.01K
799.97M
999,966,579.9507906
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nuff Respect beträgt $ 261.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NUFR liegt bei 799.97M, das Gesamtangebot bei 999966579.9507906. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 327.01K.

Nuff Respect (NUFR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Nuff Respect zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Nuff Respect zu USD bei $ +0.0001201491.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Nuff Respect zu USD bei $ +0.0005384729.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Nuff Respect zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+4.58%
30 Tage$ +0.0001201491+36.74%
60 Tage$ +0.0005384729+164.66%
90 Tage$ 0--

Was ist Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Nuff Respect (NUFR) Ressource

Offizielle Website

Nuff Respect-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Nuff Respect (NUFR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Nuff Respect-(NUFR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Nuff Respect zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Nuff Respect-Preisprognose an!

NUFR zu lokalen Währungen

Nuff Respect (NUFR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Nuff Respect (NUFR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von NUFR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Nuff Respect (NUFR)

Wie viel ist Nuff Respect (NUFR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von NUFR in USD beträgt 0.00032702 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle NUFR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle NUFR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00032702. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Nuff Respect?
Die Marktkapitalisierung von NUFR beträgt $ 261.61K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von NUFR?
Das Umlaufangebot von NUFR beträgt 799.97M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von NUFR?
NUFR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00033569 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von NUFR?
NUFR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0001045 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von NUFR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für NUFR beträgt -- USD.
Wird NUFR dieses Jahr noch steigen?
NUFR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die NUFR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Nuff Respect (NUFR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

