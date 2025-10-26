Der Echtzeitpreis von Maya World beträgt heute 0.00026869 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAYA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAYA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Maya World beträgt heute 0.00026869 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAYA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAYA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 MAYA zu USD Echtzeitpreis:

$0.00026869
$0.00026869
-14.50%1D
Maya World (MAYA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:03:44 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00024363
$ 0.00024363
24H Tief
$ 0.00034166
$ 0.00034166
24H Hoch

$ 0.00024363
$ 0.00024363

$ 0.00034166
$ 0.00034166

$ 0.00055142
$ 0.00055142

$ 0.00010795
$ 0.00010795

+3.83%

-14.58%

+36.09%

+36.09%

Der Echtzeitpreis von Maya World (MAYA) beträgt $0.00026869. In den letzten 24 Stunden wurde MAYA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00024363 und einem Höchstpreis von $ 0.00034166 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAYA liegt bei $ 0.00055142, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00010795.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAYA im letzten Stunde um +3.83%, in den letzten 24 Stunden um -14.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +36.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Maya World (MAYA) Marktinformationen

$ 253.27K
$ 253.27K

--
----

$ 269.44K
$ 269.44K

939.99M
939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Maya World beträgt $ 253.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAYA liegt bei 939.99M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 269.44K.

Maya World (MAYA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Maya World zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Maya World zu USD bei $ +0.0001095613.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Maya World zu USD bei $ -0.0000091811.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Maya World zu USD bei $ +0.00007915283736597384.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-14.58%
30 Tage$ +0.0001095613+40.78%
60 Tage$ -0.0000091811-3.41%
90 Tage$ +0.00007915283736597384+41.76%

Was ist Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Maya World (MAYA) Ressource

Offizielle Website

Maya World-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Maya World (MAYA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Maya World-(MAYA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Maya World zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Maya World-Preisprognose an!

MAYA zu lokalen Währungen

Maya World (MAYA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Maya World (MAYA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MAYA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Maya World (MAYA)

Wie viel ist Maya World (MAYA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MAYA in USD beträgt 0.00026869 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MAYA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MAYA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00026869. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Maya World?
Die Marktkapitalisierung von MAYA beträgt $ 253.27K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MAYA?
Das Umlaufangebot von MAYA beträgt 939.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MAYA?
MAYA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00055142 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MAYA?
MAYA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00010795 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MAYA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MAYA beträgt -- USD.
Wird MAYA dieses Jahr noch steigen?
MAYA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MAYA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:03:44 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

