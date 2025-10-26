Maya World (MAYA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00024363 $ 0.00024363 $ 0.00024363 24H Tief $ 0.00034166 $ 0.00034166 $ 0.00034166 24H Hoch 24H Tief $ 0.00024363$ 0.00024363 $ 0.00024363 24H Hoch $ 0.00034166$ 0.00034166 $ 0.00034166 Allzeithoch $ 0.00055142$ 0.00055142 $ 0.00055142 Niedrigster Preis $ 0.00010795$ 0.00010795 $ 0.00010795 Preisänderung (1H) +3.83% Preisänderung (1T) -14.58% Preisänderung (7T) +36.09% Preisänderung (7T) +36.09%

Der Echtzeitpreis von Maya World (MAYA) beträgt $0.00026869. In den letzten 24 Stunden wurde MAYA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00024363 und einem Höchstpreis von $ 0.00034166 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAYA liegt bei $ 0.00055142, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00010795.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAYA im letzten Stunde um +3.83%, in den letzten 24 Stunden um -14.58% und in den vergangenen 7 Tagen um +36.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Maya World (MAYA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 253.27K$ 253.27K $ 253.27K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 269.44K$ 269.44K $ 269.44K Umlaufangebot 939.99M 939.99M 939.99M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Maya World beträgt $ 253.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAYA liegt bei 939.99M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 269.44K.