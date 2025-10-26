Flagship by Virtuals (FYI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00502047 $ 0.00502047 $ 0.00502047 24H Tief $ 0.00616082 $ 0.00616082 $ 0.00616082 24H Hoch 24H Tief $ 0.00502047$ 0.00502047 $ 0.00502047 24H Hoch $ 0.00616082$ 0.00616082 $ 0.00616082 Allzeithoch $ 0.02405088$ 0.02405088 $ 0.02405088 Niedrigster Preis $ 0.00218454$ 0.00218454 $ 0.00218454 Preisänderung (1H) +2.41% Preisänderung (1T) +2.33% Preisänderung (7T) +71.34% Preisänderung (7T) +71.34%

Der Echtzeitpreis von Flagship by Virtuals (FYI) beträgt $0.00535442. In den letzten 24 Stunden wurde FYI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00502047 und einem Höchstpreis von $ 0.00616082 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYI liegt bei $ 0.02405088, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00218454.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYI im letzten Stunde um +2.41%, in den letzten 24 Stunden um +2.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +71.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 521.16K$ 521.16K $ 521.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Umlaufangebot 97.73M 97.73M 97.73M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flagship by Virtuals beträgt $ 521.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYI liegt bei 97.73M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.33M.