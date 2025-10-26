Der Echtzeitpreis von Flagship by Virtuals beträgt heute 0.00535442 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FYI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FYI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Flagship by Virtuals beträgt heute 0.00535442 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FYI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FYI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:44:44 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Flagship by Virtuals (FYI) beträgt $0.00535442. In den letzten 24 Stunden wurde FYI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00502047 und einem Höchstpreis von $ 0.00616082 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FYI liegt bei $ 0.02405088, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00218454.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FYI im letzten Stunde um +2.41%, in den letzten 24 Stunden um +2.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +71.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flagship by Virtuals beträgt $ 521.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FYI liegt bei 97.73M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.33M.

Flagship by Virtuals (FYI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Flagship by Virtuals zu USD bei $ +0.00012176.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Flagship by Virtuals zu USD bei $ -0.0006787626.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Flagship by Virtuals zu USD bei $ -0.0037740158.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Flagship by Virtuals zu USD bei $ 0.

Was ist Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Flagship by Virtuals (FYI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Flagship by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Flagship by Virtuals (FYI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Flagship by Virtuals-(FYI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Flagship by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Flagship by Virtuals-Preisprognose an!

FYI zu lokalen Währungen

Flagship by Virtuals (FYI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Flagship by Virtuals (FYI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FYI Token!

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

