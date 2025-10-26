Der Echtzeitpreis von YZY beträgt heute 0.3996 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YZY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YZY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von YZY beträgt heute 0.3996 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum YZY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den YZY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über YZY

YZY-Preisinformationen

Offizielle YZY-Website

YZY-Tokenökonomie

YZY-Preisprognose

YZY Verlauf

YZY Kaufanleitung

YZY-zu-Fiat-Währungsrechner

YZY Spot

YZY USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

YZY Logo

YZY Kurs(YZY)

1 YZY zu USD Echtzeitpreis:

$0.3996
$0.3996$0.3996
+1.39%1D
USD
YZY (YZY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:34:00 (UTC+8)

YZY (YZY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.3908
$ 0.3908$ 0.3908
24H Tief
$ 0.4029
$ 0.4029$ 0.4029
24H Hoch

$ 0.3908
$ 0.3908$ 0.3908

$ 0.4029
$ 0.4029$ 0.4029

$ 3.1581037257728988
$ 3.1581037257728988$ 3.1581037257728988

$ 0.19323573050067985
$ 0.19323573050067985$ 0.19323573050067985

+0.07%

+1.39%

-0.70%

-0.70%

Der Echtzeitpreis von YZY (YZY) beträgt $ 0.3996. In den letzten 24 Stunden wurde YZY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.3908 und einem Höchstpreis von $ 0.4029 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von YZY liegt bei $ 3.1581037257728988, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.19323573050067985.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich YZY im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +1.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

YZY (YZY) Marktinformationen

No.293

$ 119.88M
$ 119.88M$ 119.88M

$ 56.99K
$ 56.99K$ 56.99K

$ 399.60M
$ 399.60M$ 399.60M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,728.207647
999,999,728.207647 999,999,728.207647

29.99%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von YZY beträgt $ 119.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.99K. Das Umlaufangebot von YZY liegt bei 300.00M, das Gesamtangebot bei 999999728.207647. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 399.60M.

YZY (YZY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von YZY für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.005478+1.39%
30 Tage$ -0.015-3.62%
60 Tage$ -0.1434-26.41%
90 Tage$ -0.1004-20.08%
YZY-Preisänderung heute

Heute verzeichnete YZY eine Veränderung von $ +0.005478 (+1.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

YZY 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.015(-3.62%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

YZY 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete YZY eine Veränderung von $ -0.1434 (-26.41%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

YZY 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.1004 (-20.08%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von YZY (YZY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem YZY-Preisverlauf an.

Was ist YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre YZY Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- YZY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu YZY auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr YZY-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

YZY-Preisprognose (USD)

Wie viel wird YZY (YZY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre YZY-(YZY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für YZY zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die YZY-Preisprognose an!

YZY (YZY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von YZY (YZY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von YZY Token!

Wie kauft man YZY YZY

Suchen Sie nach wie man YZY kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können YZY direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

YZY zu lokalen Währungen

1 YZY(YZY) in VND
10,515.474
1 YZY(YZY) in AUD
A$0.611388
1 YZY(YZY) in GBP
0.2997
1 YZY(YZY) in EUR
0.343656
1 YZY(YZY) in USD
$0.3996
1 YZY(YZY) in MYR
RM1.686312
1 YZY(YZY) in TRY
16.759224
1 YZY(YZY) in JPY
¥60.7392
1 YZY(YZY) in ARS
ARS$595.527876
1 YZY(YZY) in RUB
31.812156
1 YZY(YZY) in INR
35.088876
1 YZY(YZY) in IDR
Rp6,659.997336
1 YZY(YZY) in PHP
23.4765
1 YZY(YZY) in EGP
￡E.18.984996
1 YZY(YZY) in BRL
R$2.149848
1 YZY(YZY) in CAD
C$0.55944
1 YZY(YZY) in BDT
48.962988
1 YZY(YZY) in NGN
583.35606
1 YZY(YZY) in COP
$1,548.833616
1 YZY(YZY) in ZAR
R.6.897096
1 YZY(YZY) in UAH
16.80318
1 YZY(YZY) in TZS
T.Sh.994.028976
1 YZY(YZY) in VES
Bs84.7152
1 YZY(YZY) in CLP
$376.0236
1 YZY(YZY) in PKR
Rs112.275612
1 YZY(YZY) in KZT
215.1846
1 YZY(YZY) in THB
฿13.04694
1 YZY(YZY) in TWD
NT$12.323664
1 YZY(YZY) in AED
د.إ1.466532
1 YZY(YZY) in CHF
Fr0.315684
1 YZY(YZY) in HKD
HK$3.100896
1 YZY(YZY) in AMD
֏153.042804
1 YZY(YZY) in MAD
.د.م3.684312
1 YZY(YZY) in MXN
$7.37262
1 YZY(YZY) in SAR
ريال1.4985
1 YZY(YZY) in ETB
Br61.014924
1 YZY(YZY) in KES
KSh51.624324
1 YZY(YZY) in JOD
د.أ0.2833164
1 YZY(YZY) in PLN
1.45854
1 YZY(YZY) in RON
лв1.746252
1 YZY(YZY) in SEK
kr3.75624
1 YZY(YZY) in BGN
лв0.671328
1 YZY(YZY) in HUF
Ft134.04582
1 YZY(YZY) in CZK
8.355636
1 YZY(YZY) in KWD
د.ك0.1222776
1 YZY(YZY) in ILS
1.310688
1 YZY(YZY) in BOB
Bs2.75724
1 YZY(YZY) in AZN
0.67932
1 YZY(YZY) in TJS
SM3.724272
1 YZY(YZY) in GEL
1.082916
1 YZY(YZY) in AOA
Kz366.605028
1 YZY(YZY) in BHD
.د.ب0.1502496
1 YZY(YZY) in BMD
$0.3996
1 YZY(YZY) in DKK
kr2.565432
1 YZY(YZY) in HNL
L10.445544
1 YZY(YZY) in MUR
18.193788
1 YZY(YZY) in NAD
$6.897096
1 YZY(YZY) in NOK
kr3.996
1 YZY(YZY) in NZD
$0.691308
1 YZY(YZY) in PAB
B/.0.3996
1 YZY(YZY) in PGK
K1.682316
1 YZY(YZY) in QAR
ر.ق1.454544
1 YZY(YZY) in RSD
дин.40.355604
1 YZY(YZY) in UZS
soʻm4,873.169952
1 YZY(YZY) in ALL
L33.1668
1 YZY(YZY) in ANG
ƒ0.715284
1 YZY(YZY) in AWG
ƒ0.715284
1 YZY(YZY) in BBD
$0.7992
1 YZY(YZY) in BAM
KM0.671328
1 YZY(YZY) in BIF
Fr1,178.4204
1 YZY(YZY) in BND
$0.515484
1 YZY(YZY) in BSD
$0.3996
1 YZY(YZY) in JMD
$64.07586
1 YZY(YZY) in KHR
1,611.2871
1 YZY(YZY) in KMF
Fr169.4304
1 YZY(YZY) in LAK
8,686.956348
1 YZY(YZY) in LKR
රු121.346532
1 YZY(YZY) in MDL
L6.789204
1 YZY(YZY) in MGA
Ar1,808.142048
1 YZY(YZY) in MOP
P3.1968
1 YZY(YZY) in MVR
6.11388
1 YZY(YZY) in MWK
MK693.749556
1 YZY(YZY) in MZN
MT25.53444
1 YZY(YZY) in NPR
रु56.099844
1 YZY(YZY) in PYG
2,833.9632
1 YZY(YZY) in RWF
Fr579.0204
1 YZY(YZY) in SBD
$3.300696
1 YZY(YZY) in SCR
5.586408
1 YZY(YZY) in SRD
$15.876108
1 YZY(YZY) in SVC
$3.492504
1 YZY(YZY) in SZL
L6.885108
1 YZY(YZY) in TMT
m1.402596
1 YZY(YZY) in TND
د.ت1.1712276
1 YZY(YZY) in TTD
$2.709288
1 YZY(YZY) in UGX
Sh1,392.2064
1 YZY(YZY) in XAF
Fr225.3744
1 YZY(YZY) in XCD
$1.07892
1 YZY(YZY) in XOF
Fr225.3744
1 YZY(YZY) in XPF
Fr40.7592
1 YZY(YZY) in BWP
P5.702292
1 YZY(YZY) in BZD
$0.803196
1 YZY(YZY) in CVE
$38.057904
1 YZY(YZY) in DJF
Fr70.7292
1 YZY(YZY) in DOP
$25.598376
1 YZY(YZY) in DZD
د.ج52.015932
1 YZY(YZY) in FJD
$0.907092
1 YZY(YZY) in GNF
Fr3,474.522
1 YZY(YZY) in GTQ
Q3.05694
1 YZY(YZY) in GYD
$83.59632
1 YZY(YZY) in ISK
kr49.1508

YZY Ressource

Für ein tieferes Verständnis von YZY sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle YZY Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu YZY

Wie viel ist YZY (YZY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von YZY in USD beträgt 0.3996 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle YZY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle YZY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.3996. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von YZY?
Die Marktkapitalisierung von YZY beträgt $ 119.88M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von YZY?
Das Umlaufangebot von YZY beträgt 300.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von YZY?
YZY erreichte einen Allzeithochpreis von 3.1581037257728988 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von YZY?
YZY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.19323573050067985 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von YZY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für YZY beträgt $ 56.99K USD.
Wird YZY dieses Jahr noch steigen?
YZY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die YZY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:34:00 (UTC+8)

YZY (YZY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

YZY-zu-USD-Rechner

Menge

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3996 USD

YZY handeln

YZY/USDT
$0.3996
$0.3996$0.3996
+1.62%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.57
$112,482.57$112,482.57

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,990.99
$3,990.99$3,990.99

+1.48%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04787
$0.04787$0.04787

-30.21%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2144
$6.2144$6.2144

-15.35%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.76
$195.76$195.76

+2.01%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.57
$112,482.57$112,482.57

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,990.99
$3,990.99$3,990.99

+1.48%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6550
$2.6550$2.6550

+2.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.76
$195.76$195.76

+2.01%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19981
$0.19981$0.19981

+1.82%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8109
$0.8109$0.8109

+1,251.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052035
$0.052035$0.052035

-85.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1600
$0.1600$0.1600

-85.22%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8109
$0.8109$0.8109

+1,251.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15603
$0.15603$0.15603

+90.97%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115900
$0.115900$0.115900

+46.79%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007997
$0.000000000000000007997$0.000000000000000007997

+45.40%