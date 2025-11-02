Giko Cat (GIKO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.166114 24H lav $ 0.172386 24H høj Prisændring (1H) +0.04% Prisændring (1D) -0.77% Prisændring (7D) -18.60%

Giko Cat (GIKO) realtidsprisen er $0.169119. I løbet af de sidste 24 timer har GIKO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.166114 og et højdepunkt på $ 0.172386, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GIKOs højeste pris nogensinde er $ 6.95, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.165256.

Når det gælder kortsigtet performance, GIKO har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, -0.77% i løbet af 24 timer og -18.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Giko Cat (GIKO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.70M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.70M Cirkulationsforsyning 10.00M Samlet Udbud 9,999,192.712436492

Den nuværende markedsværdi på Giko Cat er $ 1.70M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GIKO er 10.00M, med et samlet udbud på 9999192.712436492. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.70M.