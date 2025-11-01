BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ZARO Coin je 0.00115863 USD. Sledujte aktualizace cen ZARO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZARO.

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:46:58 (UTC+8)

Informace o ceně ZARO Coin (ZARO) (USD)

Cena ZARO Coin (ZARO) v reálném čase je $0.00115863. Za posledních 24 hodin se ZARO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00162395, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZARO v historii je $ 0.00162395, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZARO se za poslední hodinu změnila o +5.59%, za 24 hodin o +16.81% a za posledních 7 dní o +16.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace ZARO Coin je $ 816.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZARO je 704.87M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.16M.

Historie cen v USD pro ZARO Coin (ZARO)

Během dnešního dne byla změna ceny ZARO Coin na USD  $ +0.00016673.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZARO Coin na USD  $ +0.0000498052.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZARO Coin na USD  $ +0.0040821207.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZARO Coin na USD  $ 0.

Co je ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu v USD bude mít ZARO Coin (ZARO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZARO Coin (ZARO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZARO Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZARO Coin!

Pochopení tokenomiky ZARO Coin (ZARO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZARO hned teď!

Jakou hodnotu má dnes ZARO Coin (ZARO)?
Aktuální cena ZARO v USD je 0.00115863 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZARO v USD?
Aktuální cena ZARO v USD je $ 0.00115863. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZARO Coin?
Tržní kapitalizace ZARO je $ 816.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZARO v oběhu?
Objem ZARO v oběhu je 704.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZARO?
ZARO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00162395 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZARO?
ZARO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ZARO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZARO je -- USD.
Dosáhne ZARO letos vyšší ceny?
ZARO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZARO, kde najdete podrobnější analýzu.
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

