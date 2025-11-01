BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Roco Finance je 0.00810847 USD. Sledujte aktualizace cen ROCO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROCO.

Roco Finance Cena (ROCO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ROCO na USD

$0.00810847
$0.00810847
+1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Roco Finance (ROCO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:07 (UTC+8)

Informace o ceně Roco Finance (ROCO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00778328
$ 0.00778328
Nejnižší za 24 h
$ 0.00809014
$ 0.00809014
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00778328
$ 0.00778328

$ 0.00809014
$ 0.00809014

$ 6.32
$ 6.32

$ 0.00669942
$ 0.00669942

+0.65%

+1.20%

-9.08%

-9.08%

Cena Roco Finance (ROCO) v reálném čase je $0.00810847. Za posledních 24 hodin se ROCO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00778328 do maxima $ 0.00809014, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROCO v historii je $ 6.32, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00669942.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROCO se za poslední hodinu změnila o +0.65%, za 24 hodin o +1.20% a za posledních 7 dní o -9.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Roco Finance (ROCO)

$ 754.36K
$ 754.36K

--
--

$ 803.18K
$ 803.18K

93.50M
93.50M

99,552,583.0
99,552,583.0

Aktuální tržní kapitalizace Roco Finance je $ 754.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ROCO je 93.50M, přičemž celková zásoba je 99552583.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 803.18K.

Historie cen v USD pro Roco Finance (ROCO)

Během dnešního dne byla změna ceny Roco Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Roco Finance na USD  $ -0.0010914649.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Roco Finance na USD  $ -0.0016994266.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Roco Finance na USD  $ -0.000293994198511456.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.20%
30 dní$ -0.0010914649-13.46%
60 dní$ -0.0016994266-20.95%
90 dní$ -0.000293994198511456-3.49%

Co je Roco Finance (ROCO)

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

Zdroj Roco Finance (ROCO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Roco Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Roco Finance (ROCO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Roco Finance (ROCO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Roco Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Roco Finance!

ROCO na místní měny

Tokenomika pro Roco Finance (ROCO)

Pochopení tokenomiky Roco Finance (ROCO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROCO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Roco Finance (ROCO)

Jakou hodnotu má dnes Roco Finance (ROCO)?
Aktuální cena ROCO v USD je 0.00810847 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROCO v USD?
Aktuální cena ROCO v USD je $ 0.00810847. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Roco Finance?
Tržní kapitalizace ROCO je $ 754.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROCO v oběhu?
Objem ROCO v oběhu je 93.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROCO?
ROCO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 6.32 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROCO?
ROCO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00669942 USD.
Jaký je objem obchodování ROCO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROCO je -- USD.
Dosáhne ROCO letos vyšší ceny?
ROCO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROCO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Roco Finance (ROCO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

