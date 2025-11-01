BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Main Street USD je 1.001 USD. Sledujte aktualizace cen MSUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSUSD.

Více informací o MSUSD

Informace o ceně MSUSD

Co je to MSUSD

Bílá kniha pro MSUSD

Oficiální webové stránky MSUSD

Tokenomika pro MSUSD

Předpověď cen MSUSD

Logo Main Street USD

Main Street USD Cena (MSUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MSUSD na USD

+0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Main Street USD (MSUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:10:50 (UTC+8)

Informace o ceně Main Street USD (MSUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.00%

+0.50%

+0.72%

+0.72%

Cena Main Street USD (MSUSD) v reálném čase je $1.001. Za posledních 24 hodin se MSUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.99169 do maxima $ 1.001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSUSD v historii je $ 2.0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.979364.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSUSD se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +0.50% a za posledních 7 dní o +0.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Main Street USD (MSUSD)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Main Street USD je $ 2.85M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSUSD je 2.85M, přičemž celková zásoba je 2840794.56229403. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.85M.

Historie cen v USD pro Main Street USD (MSUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Main Street USD na USD  $ +0.00498885.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Main Street USD na USD  $ -0.0008079071.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Main Street USD na USD  $ -0.0004150146.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Main Street USD na USD  $ +0.0030035142348503.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00498885+0.50%
30 dní$ -0.0008079071-0.08%
60 dní$ -0.0004150146-0.04%
90 dní$ +0.0030035142348503+0.30%

Co je Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Main Street USD (MSUSD)

Předpověď ceny Main Street USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Main Street USD (MSUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Main Street USD (MSUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Main Street USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Main Street USD!

MSUSD na místní měny

Tokenomika pro Main Street USD (MSUSD)

Pochopení tokenomiky Main Street USD (MSUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Main Street USD (MSUSD)

Jakou hodnotu má dnes Main Street USD (MSUSD)?
Aktuální cena MSUSD v USD je 1.001 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSUSD v USD?
Aktuální cena MSUSD v USD je $ 1.001. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Main Street USD?
Tržní kapitalizace MSUSD je $ 2.85M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSUSD v oběhu?
Objem MSUSD v oběhu je 2.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSUSD?
MSUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSUSD?
MSUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.979364 USD.
Jaký je objem obchodování MSUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSUSD je -- USD.
Dosáhne MSUSD letos vyšší ceny?
MSUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Main Street USD (MSUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

