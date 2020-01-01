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أعلى التمويل التجديدي (ReFi) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع التمويل التجديدي (ReFi). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044313
-0.09%
+0.00%
-0.02%
$ 16.06M
$ 14.75K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2456
-1.71%
-6.05%
-9.56%
$ 7.42M
$ 114.99K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.00281795
+0.23%
+0.01%
+47.60%
$ 3.69M
$ 9.81K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00185709
+0.04%
+0.01%
+2.58%
$ 1.09M
$ 5.11K
6
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
7
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00578676
+0.04%
--
-0.65%
$ 423.66K
$ 541.06
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.016132
+0.01%
+0.80%
-19.34%
$ 339.21K
$ 3.36M
9
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
10
IXO
IXO
IXO
$ 0.00188881
+0.14%
-0.00%
-19.23%
$ 163.65K
$ 15.13
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0.0010116
-0.13%
+0.01%
-4.86%
$ 150.07K
$ 55.43
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0022114
0.00%
-0.00%
-14.05%
$ 118.25K
$ 22.85
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.128E-9
0.00%
+6.10%
0.00%
$ 110.53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.00088459
0.00%
--
+5.35%
$ 18.67K
$ 58.30
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0019934
0.00%
+1.75%
-3.27%
--
$ 2.65K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00542
-0.37%
-2.51%
-4.39%
--
$ 3.59M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة التمويل التجديدي (ReFi) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
التمويل التجديدي (ReFi) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 16 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $31.78M.
ما هو التوكن التمويل التجديدي (ReFi) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين التمويل التجديدي (ReFi) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر EBYT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 6.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة التمويل التجديدي (ReFi) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 16 التمويل التجديدي (ReFi) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة التمويل التجديدي (ReFi) الشائعة ARARA, EWT, IMPT. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة التمويل التجديدي (ReFi) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة التمويل التجديدي (ReFi) حوالي $31.78M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع التمويل التجديدي (ReFi) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.