معلومات سعر Habitat (HABITAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.075534 $ 0.075534 $ 0.075534 24 ساعة منخفض $ 0.084823 $ 0.084823 $ 0.084823 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.075534$ 0.075534 $ 0.075534 24 ساعة مرتفع $ 0.084823$ 0.084823 $ 0.084823 عالية طوال الوقت $ 0.173107$ 0.173107 $ 0.173107 أدنى سعر $ 0.04370948$ 0.04370948 $ 0.04370948 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -8.02% تغير السعر (7 أيام) -15.46% تغير السعر (7 أيام) -15.46%

سعر Habitat (HABITAT) في الوقت الحقيقي هو $0.076949. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HABITAT بين أدنى سعر $ 0.075534 وأعلى سعر $ 0.084823، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHABITAT على الإطلاق هو $ 0.173107، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04370948.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HABITAT -0.06% على مدار الساعة الماضية، -8.02% على مدار 24 ساعة، و -15.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Habitat (HABITAT)

القيمة السوقية $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M إمداد دورة التداول 73.56M 73.56M 73.56M إجمالي العرض 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

القيمة السوقية الحالية لـ Habitat هي $ 5.66M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HABITAT يبلغ 73.56M، مع إجمالي عرض 99999839.802692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.70M.