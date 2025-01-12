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سعر SavePlanetEarth (SPE) المباشر لليوم هو USD 0.00958482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.64M . يتم تحديث سعر SPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SavePlanetEarth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.44K - تغيير سعر SavePlanetEarth خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 589.51M

أداء سعر SavePlanetEarth (SPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ +0.0004459193 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ +0.0004459193 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ +0.0004459193 +4.65% 60 يوم $ +0.0004459193 +4.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SavePlanetEarth (SPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SavePlanetEarth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00955764$ 0.00955764 $ 0.00955764 24 ساعة مرتفع $ 0.00980641$ 0.00980641 $ 0.00980641 عالية طوال الوقت $ 0.14091$ 0.14091 $ 0.14091 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -10.13%

معلومات سوق SavePlanetEarth (SPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: