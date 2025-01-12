سعر SavePlanetEarth (SPE)
سعر SavePlanetEarth (SPE) المباشر لليوم هو USD 0.00958482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.64M. يتم تحديث سعر SPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SavePlanetEarth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.44K
- تغيير سعر SavePlanetEarth خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 589.51M
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خلال اليوم، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ +0.0004459193 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ +0.0004459193 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SavePlanetEarth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.0004459193
|+4.65%
|60 يوم
|$ +0.0004459193
|+4.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SavePlanetEarth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
+0.02%
-10.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
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