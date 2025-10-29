معلومات سعر Rowan Coin (RWN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00318043 $ 0.00318043 $ 0.00318043 24 ساعة منخفض $ 0.00318052 $ 0.00318052 $ 0.00318052 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00318043$ 0.00318043 $ 0.00318043 24 ساعة مرتفع $ 0.00318052$ 0.00318052 $ 0.00318052 عالية طوال الوقت $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +83.78% تغير السعر (7 أيام) +83.78%

سعر Rowan Coin (RWN) في الوقت الحقيقي هو $0.00318049. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RWN بين أدنى سعر $ 0.00318043 وأعلى سعر $ 0.00318052، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRWN على الإطلاق هو $ 0.364176، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RWN +0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.00% على مدار 24 ساعة، و +83.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rowan Coin (RWN)

القيمة السوقية $ 620.20K$ 620.20K $ 620.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M إمداد دورة التداول 195.00M 195.00M 195.00M إجمالي العرض 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rowan Coin هي $ 620.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RWN يبلغ 195.00M، مع إجمالي عرض 545000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.73M.