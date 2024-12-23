سعر EarthByt (EBYT)
سعر EarthByt (EBYT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.49K. يتم تحديث سعر EBYT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EarthByt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.98K
- تغيير سعر EarthByt خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 89.19T
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خلال اليوم، كان سعر EarthByt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EarthByt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EarthByt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EarthByt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|+5.85%
|60 يوم
|$ 0
|+7.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EarthByt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-0.00%
-4.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A climate friendly deflationary token on the Binance Smart chain. Rewarding tokenomics for holders, liquidity, emissions reductions, and global soil restoration. Capped supply with burn, anti-whale wallet limit and innovative carbon fee. Community voting on charity awards.
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