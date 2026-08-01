سعر BigWater اليوم

السعر المباشر لمشروع BigWater (BIGW) اليوم هو $ 0.00159868، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIGW الحالي إلى USD هو $ 0.00159868 لكل BIGW.

يحتل BigWater حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,468,385، مع عرض متداول قدره 928.35M BIGW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIGW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00281767، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BIGW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.22.

معلومات سوق BigWater (BIGW)

القيمة السوقية $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M الحجم (24 ساعة) $ 22.22$ 22.22 $ 22.22 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M إمداد دورة التداول 928.35M 928.35M 928.35M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BigWater هي $ 1.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.22. العرض المتداول لـ BIGW يبلغ 928.35M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.99M.