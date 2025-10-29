معلومات سعر Base Carbon Tonne (BCT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.246648 24 ساعة مرتفع $ 0.253549 عالية طوال الوقت $ 8.6 أدنى سعر $ 0.145607 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -11.47%

سعر Base Carbon Tonne (BCT) في الوقت الحقيقي هو $0.249951. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BCT بين أدنى سعر $ 0.246648 وأعلى سعر $ 0.253549، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBCT على الإطلاق هو $ 8.6، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.145607.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BCT +0.53% على مدار الساعة الماضية، -1.41% على مدار 24 ساعة، و -11.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Base Carbon Tonne (BCT)

القيمة السوقية $ 5.28M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.28M إمداد دورة التداول 21.11M إجمالي العرض 21,106,186.28652228

القيمة السوقية الحالية لـ Base Carbon Tonne هي $ 5.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BCT يبلغ 21.11M، مع إجمالي عرض 21106186.28652228. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28M.