سعر Base Carbon Tonne المباشر اليوم هو 0.249951 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BCT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

شعار Base Carbon Tonne

سعر Base Carbon Tonne (BCT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BCT إلى USD:

$0.249951
$0.249951
-1.40%1D
USD
مخطط أسعار Base Carbon Tonne (BCT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:55 (UTC+8)

معلومات سعر Base Carbon Tonne (BCT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.246648
$ 0.246648
24 ساعة منخفض
$ 0.253549
$ 0.253549
24 ساعة مرتفع

$ 0.246648
$ 0.246648

$ 0.253549
$ 0.253549

$ 8.6
$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607

+0.53%

-1.41%

-11.47%

-11.47%

سعر Base Carbon Tonne (BCT) في الوقت الحقيقي هو $0.249951. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BCT بين أدنى سعر $ 0.246648 وأعلى سعر $ 0.253549، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBCT على الإطلاق هو $ 8.6، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.145607.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BCT +0.53% على مدار الساعة الماضية، -1.41% على مدار 24 ساعة، و -11.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Base Carbon Tonne (BCT)

$ 5.28M
$ 5.28M

--
--

$ 5.28M
$ 5.28M

21.11M
21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228

القيمة السوقية الحالية لـ Base Carbon Tonne هي $ 5.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BCT يبلغ 21.11M، مع إجمالي عرض 21106186.28652228. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28M.

سجل سعر Base Carbon Tonne (BCT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base Carbon Tonne مقابل USD هو $ -0.0035975992459809 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base Carbon Tonne مقابل USD هو $ +0.0338233443 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base Carbon Tonne مقابل USD هو $ +0.0582476812 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base Carbon Tonne مقابل USD هو $ +0.08995309768179068 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0035975992459809-1.41%
30 يوم$ +0.0338233443+13.53%
60 يوم$ +0.0582476812+23.30%
90 يوم$ +0.08995309768179068+56.22%

ما هو Base Carbon Tonne ( BCT )

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

المصدر Base Carbon Tonne (BCT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Base Carbon Tonne (USD)

كم ستكون قيمة Base Carbon Tonne (BCT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Base Carbon Tonne (BCT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Base Carbon Tonne.

تحقق الآن من توقعات سعر Base Carbon Tonne!

عملة BCT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Base Carbon Tonne (BCT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Base Carbon Tonne (BCT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BCT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Base Carbon Tonne (BCT)

كم يساوي Base Carbon Tonne (BCT) اليوم؟
سعر BCT المباشر في USD هو USD 0.249951، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BCT إلى USD الحالي؟
سعر BCT إلى USD الحالي هو $ 0.249951. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Base Carbon Tonne ؟
القيمة السوقية لعملة BCT هي $ 5.28M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BCT؟
العرض المتداول لتوكن BCT هو 21.11M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BCT؟
حقق BCT سعرًا قياسيًا قدره 8.6 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BCT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.145607 BCT.
ما هو حجم تداول BCT؟
حجم تداول BCT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BCT هذا العام؟
قد يرتفع BCT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BCT لمزيد من التحليل المتعمق.
