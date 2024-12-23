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سعر Regen (REGEN) المباشر لليوم هو USD 0.0204654 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.04M . يتم تحديث سعر REGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Regen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 649.64 - تغيير سعر Regen خلال اليوم هو -2.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 148.35M

أداء سعر Regen (REGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Regen مقابل USD هو $ -0.00060317610937452 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Regen مقابل USD هو $ +0.0093475427 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Regen مقابل USD هو $ +0.0117393811 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Regen مقابل USD هو $ +0.002255840260811078 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00060317610937452 -2.86% 30 يوم $ +0.0093475427 +45.67% 60 يوم $ +0.0117393811 +57.36% 90 يوم $ +0.002255840260811078 +12.39%

تحليل سعر Regen (REGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Regen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02029515$ 0.02029515 $ 0.02029515 24 ساعة مرتفع $ 0.02157455$ 0.02157455 $ 0.02157455 عالية طوال الوقت $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) -2.86% تغير السعر (7 أيام) -22.98%

معلومات سوق Regen (REGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: