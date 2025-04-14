سعر Araracoin (ARARA)
سعر Araracoin (ARARA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.36M. يتم تحديث سعر ARARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Araracoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Araracoin خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.25B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARARA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARARA.
خلال اليوم، كان سعر Araracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Araracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Araracoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Araracoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Araracoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-0.98%
+24.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ARARA إلى VND
₫--
|1 ARARA إلى AUD
A$--
|1 ARARA إلى GBP
￡--
|1 ARARA إلى EUR
€--
|1 ARARA إلى USD
$--
|1 ARARA إلى MYR
RM--
|1 ARARA إلى TRY
₺--
|1 ARARA إلى JPY
¥--
|1 ARARA إلى RUB
₽--
|1 ARARA إلى INR
₹--
|1 ARARA إلى IDR
Rp--
|1 ARARA إلى KRW
₩--
|1 ARARA إلى PHP
₱--
|1 ARARA إلى EGP
￡E.--
|1 ARARA إلى BRL
R$--
|1 ARARA إلى CAD
C$--
|1 ARARA إلى BDT
৳--
|1 ARARA إلى NGN
₦--
|1 ARARA إلى UAH
₴--
|1 ARARA إلى VES
Bs--
|1 ARARA إلى PKR
Rs--
|1 ARARA إلى KZT
₸--
|1 ARARA إلى THB
฿--
|1 ARARA إلى TWD
NT$--
|1 ARARA إلى AED
د.إ--
|1 ARARA إلى CHF
Fr--
|1 ARARA إلى HKD
HK$--
|1 ARARA إلى MAD
.د.م--
|1 ARARA إلى MXN
$--