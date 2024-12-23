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سعر IXO (IXO) المباشر لليوم هو USD 0.02428565 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر IXO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IXO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.79 - تغيير سعر IXO خلال اليوم هو +2.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.64M

أداء سعر IXO (IXO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IXO مقابل USD هو $ +0.0006751 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IXO مقابل USD هو $ +0.0067694986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IXO مقابل USD هو $ +0.0284297071 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IXO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006751 +2.86% 30 يوم $ +0.0067694986 +27.87% 60 يوم $ +0.0284297071 +117.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IXO (IXO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IXO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02342475$ 0.02342475 $ 0.02342475 24 ساعة مرتفع $ 0.02516721$ 0.02516721 $ 0.02516721 عالية طوال الوقت $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +2.86% تغير السعر (7 أيام) -3.69%

معلومات سوق IXO (IXO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: