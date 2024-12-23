سعر IXO (IXO)
سعر IXO (IXO) المباشر لليوم هو USD 0.02428565. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر IXO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IXO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.79
- تغيير سعر IXO خلال اليوم هو +2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.64M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IXO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IXO.
خلال اليوم، كان سعر IXO مقابل USD هو $ +0.0006751 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IXO مقابل USD هو $ +0.0067694986 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IXO مقابل USD هو $ +0.0284297071 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IXO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006751
|+2.86%
|30 يوم
|$ +0.0067694986
|+27.87%
|60 يوم
|$ +0.0284297071
|+117.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر IXO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+2.86%
-3.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IXO إلى AUD
A$0.0386141835
|1 IXO إلى GBP
￡0.0191856635
|1 IXO إلى EUR
€0.0230713675
|1 IXO إلى USD
$0.02428565
|1 IXO إلى MYR
RM0.109285425
|1 IXO إلى TRY
₺0.85485488
|1 IXO إلى JPY
¥3.8009470815
|1 IXO إلى RUB
₽2.49656482
|1 IXO إلى INR
₹2.062823111
|1 IXO إلى IDR
Rp391.7039774195
|1 IXO إلى PHP
₱1.428967646
|1 IXO إلى EGP
￡E.1.2358967285
|1 IXO إلى BRL
R$0.147656752
|1 IXO إلى CAD
C$0.0347284795
|1 IXO إلى BDT
৳2.8902352065
|1 IXO إلى NGN
₦37.593700487
|1 IXO إلى UAH
₴1.0144116005
|1 IXO إلى VES
Bs1.23856815
|1 IXO إلى PKR
Rs6.7327107495
|1 IXO إلى KZT
₸12.7016378065
|1 IXO إلى THB
฿0.83056923
|1 IXO إلى TWD
NT$0.7924407595
|1 IXO إلى CHF
Fr0.0216142285
|1 IXO إلى HKD
HK$0.1886995005
|1 IXO إلى MAD
.د.م0.243342213