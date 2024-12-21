سعر IMPT (IMPT)
سعر IMPT (IMPT) المباشر لليوم هو USD 0.00560778. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.97M. يتم تحديث سعر IMPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IMPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 706.98K
- تغيير سعر IMPT خلال اليوم هو +5.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B
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خلال اليوم، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.00026769 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.0013010688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.0012434354 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.0034532487559205174 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026769
|+5.01%
|30 يوم
|$ +0.0013010688
|+23.20%
|60 يوم
|$ +0.0012434354
|+22.17%
|90 يوم
|$ +0.0034532487559205174
|+160.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IMPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
+5.01%
-11.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.
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