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سعر IMPT (IMPT) المباشر لليوم هو USD 0.00560778 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.97M . يتم تحديث سعر IMPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IMPT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 706.98K - تغيير سعر IMPT خلال اليوم هو +5.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.24B

أداء سعر IMPT (IMPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.00026769 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.0013010688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.0012434354 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IMPT مقابل USD هو $ +0.0034532487559205174 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026769 +5.01% 30 يوم $ +0.0013010688 +23.20% 60 يوم $ +0.0012434354 +22.17% 90 يوم $ +0.0034532487559205174 +160.28%

تحليل سعر IMPT (IMPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IMPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00488857$ 0.00488857 $ 0.00488857 24 ساعة مرتفع $ 0.00563492$ 0.00563492 $ 0.00563492 عالية طوال الوقت $ 0.02042864$ 0.02042864 $ 0.02042864 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) +5.01% تغير السعر (7 أيام) -11.33%

معلومات سوق IMPT (IMPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: