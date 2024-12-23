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سعر Brokoli (BRKL) المباشر لليوم هو USD 0.00463772 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 248.33K . يتم تحديث سعر BRKL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brokoli الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.61K - تغيير سعر Brokoli خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.47M

أداء سعر Brokoli (BRKL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brokoli مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brokoli مقابل USD هو $ +0.0003437028 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brokoli مقابل USD هو $ +0.0004770446 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brokoli مقابل USD هو $ +0.000153862317058368 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.11% 30 يوم $ +0.0003437028 +7.41% 60 يوم $ +0.0004770446 +10.29% 90 يوم $ +0.000153862317058368 +3.43%

تحليل سعر Brokoli (BRKL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brokoli: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00458655$ 0.00458655 $ 0.00458655 24 ساعة مرتفع $ 0.00467597$ 0.00467597 $ 0.00467597 عالية طوال الوقت $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 تغير السعر (1 ساعة) +0.88% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -5.32%

معلومات سوق Brokoli (BRKL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: