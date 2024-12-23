سعر EnviDa (EDAT)
سعر EnviDa (EDAT) المباشر لليوم هو USD 0.04131625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.17K. يتم تحديث سعر EDAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EnviDa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.97K
- تغيير سعر EnviDa خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.48M
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خلال اليوم، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ -0.00011280730043675 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ -0.0014641693 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ +0.1555940020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ +0.01246837766477093 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00011280730043675
|-0.27%
|30 يوم
|$ -0.0014641693
|-3.54%
|60 يوم
|$ +0.1555940020
|+376.59%
|90 يوم
|$ +0.01246837766477093
|+43.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EnviDa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.90%
-0.27%
+3.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
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