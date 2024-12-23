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سعر EnviDa (EDAT) المباشر لليوم هو USD 0.04131625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.17K . يتم تحديث سعر EDAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EnviDa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.97K - تغيير سعر EnviDa خلال اليوم هو -0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.48M

أداء سعر EnviDa (EDAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ -0.00011280730043675 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ -0.0014641693 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ +0.1555940020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EnviDa مقابل USD هو $ +0.01246837766477093 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00011280730043675 -0.27% 30 يوم $ -0.0014641693 -3.54% 60 يوم $ +0.1555940020 +376.59% 90 يوم $ +0.01246837766477093 +43.22%

تحليل سعر EnviDa (EDAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EnviDa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02925013$ 0.02925013 $ 0.02925013 24 ساعة مرتفع $ 0.04244679$ 0.04244679 $ 0.04244679 عالية طوال الوقت $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 تغير السعر (1 ساعة) +1.90% تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) +3.22%

معلومات سوق EnviDa (EDAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: