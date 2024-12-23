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سعر Solarcoin (SLR) المباشر لليوم هو USD 0.01963336 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27M . يتم تحديث سعر SLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solarcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K - تغيير سعر Solarcoin خلال اليوم هو -2.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.81M

أداء سعر Solarcoin (SLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solarcoin مقابل USD هو $ -0.00046496120535441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solarcoin مقابل USD هو $ -0.0007183964 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solarcoin مقابل USD هو $ +0.0032104175 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solarcoin مقابل USD هو $ +0.000789135941805242 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00046496120535441 -2.31% 30 يوم $ -0.0007183964 -3.65% 60 يوم $ +0.0032104175 +16.35% 90 يوم $ +0.000789135941805242 +4.19%

تحليل سعر Solarcoin (SLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solarcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01956274$ 0.01956274 $ 0.01956274 24 ساعة مرتفع $ 0.02021451$ 0.02021451 $ 0.02021451 عالية طوال الوقت $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) -2.31% تغير السعر (7 أيام) -16.70%

معلومات سوق Solarcoin (SLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: