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Top token Hệ sinh thái Arbitrum theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Arbitrum. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00064
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 10.58B
$ 58.49K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,989.87
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
4
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,966
+0.06%
0.00%
+1.89%
$ 6.29B
$ 163.05M
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.192
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 4.76B
$ 445.90K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,911.25
0.00%
-0.00%
+2.53%
$ 4.58B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 2.80B
$ 29.90M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.042
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
14
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 814.02K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.55
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002894
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.09B
$ 1.53M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9254
+0.55%
-0.38%
-0.52%
$ 967.49M
$ 33.19K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.92%
$ 918.67M
$ 1.20
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08652
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,238.75
+0.24%
0.00%
+2.60%
$ 717.22M
$ 377.92K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.997937
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 697.57M
$ 1.09M
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 551.02M
$ 767.75K
26
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,129
0.00%
+0.01%
+1.71%
$ 550.13M
$ 1.32K
27
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.445
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
28
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
0.00%
+0.05%
+0.01%
$ 492.83M
$ 8.18K
29
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07808
+0.40%
-0.13%
-6.82%
$ 488.96M
$ 1.79M
30
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
31
Curve
Curve
CRV
$ 0.2396
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
32
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,177.14
+0.07%
-0.00%
+2.66%
$ 355.00M
$ 2.69M
33
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.18M
$ 4.15M
34
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3894
+1.77%
+2.41%
-2.22%
$ 344.60M
$ 2.09M
35
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9981
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 336.91M
$ 56.14K
36
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,933
+0.03%
+0.00%
+1.76%
$ 304.94M
$ 15.78M
37
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8429
+0.65%
-0.53%
+14.18%
$ 290.56M
$ 436.75K
38
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,038.06
+0.24%
0.00%
+2.43%
$ 289.79M
$ 5.63K
39
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.81
+0.11%
0.00%
+0.64%
$ 280.93M
$ 68.36K
40
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.27
-0.08%
-0.28%
+1.47%
$ 280.53M
$ 556.24
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2962
+2.76%
+1.62%
-10.87%
$ 248.13M
$ 924.85K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.365
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
43
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002446
+1.07%
-0.77%
-14.22%
$ 216.12M
$ 219.83B
44
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.99942
+0.02%
0.00%
+0.05%
$ 213.86M
$ 1.81M
45
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999497
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 210.64M
$ 1.61M
46
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
47
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999327
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 174.13M
$ 196.19K
48
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 174.13M
$ 850.76K
49
$ 776.39
+0.08%
-0.15%
+1.77%
$ 168.08M
$ 73.30
50
Compound
Compound
COMP
$ 16.62
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Arbitrum là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Arbitrum đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 435 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $160.32B.
Token Hệ sinh thái Arbitrum nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Arbitrum được theo dõi trên MEXC, PAW đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 68.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Arbitrum trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 435 token Hệ sinh thái Arbitrum, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Arbitrum phổ biến bao gồm USDC, USDS, WBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Arbitrum là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Arbitrum là khoảng $160.32B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Arbitrum, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.