Thông tin giá theo USD của Staked USDai (SUSDAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Thấp nhất 24H $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Cao nhất 24H $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 ATH $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Giá thấp nhất $ 0.796061$ 0.796061 $ 0.796061 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -0.16% Biến động giá (7 ngày) +0.20% Biến động giá (7 ngày) +0.20%

Giá thời gian thực của Staked USDai (SUSDAI) là $1.046. Trong 24 giờ qua, SUSDAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.042 và cao nhất là $ 1.049, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SUSDAI là $ 1.19, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.796061.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSDAI đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -0.16% trong 24 giờ và +0.20% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Staked USDai (SUSDAI)

Vốn hóa thị trường $ 146.15M$ 146.15M $ 146.15M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 146.15M$ 146.15M $ 146.15M Nguồn cung lưu thông 139.70M 139.70M 139.70M Tổng cung 139,699,889.166887 139,699,889.166887 139,699,889.166887

Vốn hoá thị trường hiện tại của Staked USDai là $ 146.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SUSDAI là 139.70M, với tổng nguồn cung là 139699889.166887. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 146.15M.