Chức năng là xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính giúp Bitcoin trở nên sinh lợi, khai thác tiềm năng sinh lời, tính thanh khoản và hiệu quả vốn cho những người nắm giữ trong cả lĩnh vực DeFi lẫn tài chính truyền thống. FBTC biến Bitcoin thành một tài sản hoạt động hiệu quả.

FBTC đại diện cho tài sản sinh lời đa chuỗi đầu tiên dành cho Bitcoin, cho phép những người nắm giữ BTC tham gia vào các chiến lược sinh lời có cấu trúc, được quản lý rủi ro và lập trình hóa. FBTC được bảo đảm hoàn toàn theo tỷ lệ 1:1 bằng BTC; danh sách địa chỉ lưu trữ Bitcoin được công khai và có thể được xác minh bất kỳ lúc nào. FBTC kết hợp tính bảo mật của nguồn dự trữ Bitcoin với sự linh hoạt của các hợp đồng thông minh, tạo nên một cầu nối an toàn và hiệu quả giữa mạng lưới Bitcoin và các giao thức DeFi hiện đại.

FBTC biến lượng BTC đang nhàn rỗi thành một tài sản hữu ích và sinh lợi. Mục đích chính của FBTC là đưa tính thanh khoản gốc của Bitcoin vào lĩnh vực DeFi. Điều này giúp những người nắm giữ Bitcoin tiếp cận được nhiều chiến lược sinh lời phong phú mà không cần phải bán BTC của họ. Việc này không chỉ nâng cao tiện ích của BTC mà còn cho phép những người nắm giữ kiếm được lợi nhuận từ tài sản của mình, biến FBTC thành một công cụ mạnh mẽ để tối đa hóa tiềm năng của Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi.

Giá hiện tại của Function FBTC là bao nhiêu?

Function FBTC đang giao dịch ở mức ₫1703926703.480790000, với biến động giá trong 24 giờ qua là 0.22%. Con số này phản ánh giá thực tế được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

Giá hôm nay so với các mức lịch sử thế nào?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của Function FBTC là ₫3370344840.964940000, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫302118592.36323130000. So sánh giá hiện tại với các mức này giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng dài hạn và các chu kỳ tăng trưởng trước đây.

Tổng giá trị định giá của FBTC hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường đạt ₫14393199722838.659610000, đưa tài sản này xếp hạng #-- trong số tất cả các loại tiền điện tử.

Mức độ tham gia thị trường của Function FBTC như thế nào?

Tài sản này đã tạo ra khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy tần suất giao dịch của các nhà đầu tư đối với FBTC.

Nguồn cung lưu hành là gì và tại sao điều này quan trọng?

Với 8447.09820328 token đang lưu hành, động lực nguồn cung ảnh hưởng đến tính khan hiếm, tỷ lệ lạm phát và xu hướng định giá dài hạn.

Function FBTC thuộc danh mục nào?

Function FBTC nằm trong phân loại Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem, nhóm tài sản này cùng với các tài sản khác có chức năng hoặc vai trò hệ sinh thái tương tự.

-- tác động thế nào đến giá trị cốt lõi của FBTC?

Hoạt động trên mạng lưới -- giúp FBTC tận dụng các đặc điểm riêng về tốc độ giao dịch, phí giao dịch, mô hình bảo mật và các chức năng hợp đồng thông minh, góp phần vào sự phổ biến chung của nó.