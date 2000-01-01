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โทเค็น SocialFi ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม SocialFi เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05317
-0.23%
+3.27%
+0.72%
$ 1.24B
$ 1.12M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07275
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00629917
0.00%
--
-0.02%
$ 62.99M
$ 4.60
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03836717
+0.07%
-0.05%
+4.77%
$ 34.65M
$ 45.70K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00482
0.00%
-0.41%
-9.89%
$ 23.24M
$ 10.36M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.00489
-0.06%
-0.69%
-6.02%
$ 21.89M
$ 15.07M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03913
-0.15%
-1.13%
-4.50%
$ 21.74M
$ 1.98M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2938
-0.14%
-2.12%
-5.60%
$ 20.72M
$ 206.52K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03512
-0.03%
-0.28%
-4.19%
$ 19.38M
$ 1.91M
10
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.23
0.00%
--
+0.82%
$ 12.95M
$ 39.21
11
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02487334
-0.02%
+0.08%
+10.29%
$ 12.64M
$ 105.32K
12
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011959
-0.08%
-2.16%
+6.70%
$ 11.27M
$ 6.21M
13
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00501496
-0.03%
+0.01%
-2.01%
$ 11.25M
$ 47.49
14
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.522813
-0.01%
-0.00%
+5.83%
$ 7.72M
$ 6.09K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002345
+0.38%
+6.27%
-9.63%
$ 7.18M
$ 34.47M
16
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001279
0.00%
-0.70%
-2.66%
$ 6.59M
$ 420.20M
17
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.1972
-0.40%
-2.61%
-9.15%
$ 6.03M
$ 141.19K
18
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012889
-0.19%
-1.16%
+5.08%
$ 5.92M
$ 4.17M
19
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.00091859
-0.05%
-0.03%
-10.30%
$ 5.79M
$ 29.64K
20
ivault
ivault
IVT
$ 0.01216712
-0.17%
-0.03%
-4.94%
$ 5.73M
$ 182.85K
21
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.383249
-0.06%
-0.00%
+4.44%
$ 5.65M
$ 108.51K
22
00 Token
00 Token
00
$ 0.01268517
+1.22%
+0.18%
+38.65%
$ 4.74M
$ 164.56K
23
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.018184
+0.43%
+2.00%
+1.23%
$ 3.67M
$ 3.20M
24
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2551
-0.47%
+6.51%
-14.96%
$ 3.54M
$ 245.18K
25
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
$ 0.34033
0.00%
0.00%
-4.51%
$ 3.34M
$ 3.23K
26
Catholic people
Catholic people
CATH
$ 0.0033523
+0.51%
+0.03%
+15.54%
$ 3.16M
$ 1.25K
27
Cratos
Cratos
CRTS
$ 3.963E-5
-0.03%
-1.60%
-3.44%
$ 3.16M
--
28
daGama
daGama
DGMA
$ 0.01899
-0.05%
+1.17%
-5.10%
$ 2.47M
$ 4.35M
29
LYNK
LYNK
LYNK
$ 0.00240512
+0.02%
-0.00%
-4.75%
$ 2.40M
$ 4.47K
30
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021872
+0.04%
+0.02%
-6.88%
$ 2.19M
$ 94.28K
31
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.210751
0.00%
0.00%
-1.16%
$ 2.11M
$ 6.07
32
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
33
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020558
0.00%
+0.02%
+0.63%
$ 1.84M
$ 812.89
34
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
$ 0.0002584
-0.04%
0.00%
-0.03%
$ 1.79M
$ 21.06K
35
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001697
+0.83%
-1.11%
-7.57%
$ 1.70M
$ 33.77M
36
Saito
Saito
SAITO
$ 0.0005171
+0.05%
-0.02%
-8.32%
$ 1.55M
$ 14.72K
37
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.67
+2.45%
+0.02%
-11.17%
$ 1.50M
$ 7.09K
38
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281648
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 254.80
39
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00605053
0.00%
--
-5.63%
$ 1.27M
$ 30.25
40
Mint Token
Mint Token
MT
$ 0.00197673
0.00%
+0.01%
+0.57%
$ 1.18M
$ 23.55
41
Kin
Kin
KIN
$ 3.99909E-7
-0.17%
+1.00%
+8.39%
$ 1.06M
--
42
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00226624
0.00%
--
-0.05%
$ 1.03M
$ 16.35
43
noice
noice
NOICE
$ 1.038E-5
+0.10%
+3.30%
+5.70%
$ 930.88K
--
44
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00010903
-0.32%
-0.01%
-29.21%
$ 872.23K
$ 24.16
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.444E-5
-0.65%
+0.60%
-1.93%
$ 833.49K
--
46
Global Coin Research
Global Coin Research
GCR
$ 0.07746
0.00%
--
-0.51%
$ 774.60K
$ 1.94
47
UXLINK
UXLINK
UXLINK
$ 0.00069002
-0.07%
+0.00%
+6.29%
$ 640.16K
$ 102.94K
48
Financie Token
Financie Token
FNCT
$ 0.00013821
0.00%
-0.08%
-14.14%
$ 574.99K
$ 184.25
49
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00107078
0.00%
-0.01%
-10.69%
$ 545.44K
$ 269.48
50
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.00053585
+0.07%
-0.00%
-5.48%
$ 533.40K
$ 105.23

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น SocialFi คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น SocialFi เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 113 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.70B
โทเค็น SocialFi ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น SocialFi ที่ติดตามบน MEXC นั้น DAHOOD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 15.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น SocialFi กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 113 SocialFi ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น SocialFi ยอดนิยม รวมถึง SKY, REAL, SWOP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ SocialFi คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น SocialFi ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.70B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม SocialFi นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง