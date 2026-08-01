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ราคาปัจจุบัน Bitsocial วันนี้ คือ 0.00605053 USD มูลค่าตลาด BSO เท่ากับ 1,270,610 USD ติดตามการอัปเดตราคา BSO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitsocial วันนี้ คือ 0.00605053 USD มูลค่าตลาด BSO เท่ากับ 1,270,610 USD ติดตามการอัปเดตราคา BSO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bitsocial ราคา (BSO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BSO เป็น USD

$0.00605053
$0.00605053$0.00605053
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitsocial (BSO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:04:54 (UTC+8)

ราคา Bitsocial วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitsocial (BSO) วันนี้ $ 0.00605053, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BSO เป็น USD คือ $ 0.00605053 ต่อ BSO.

Bitsocial มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,270,610 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 210.00M BSO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BSO เทรดระหว่าง $ 0.0060382 (ต่ำ) กับ $ 0.00606256 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0110834 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00526421

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BSO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 30.25.

Bitsocial (BSO) ข้อมูลการตลาด

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 30.25
$ 30.25$ 30.25

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

210.00M
210.00M 210.00M

210,000,000.0
210,000,000.0 210,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitsocial คือ $ 1.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 30.25 อุปทานหมุนเวียนของ BSO คือ 210.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.27M

ประวัติราคา Bitsocial USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0060382
$ 0.0060382$ 0.0060382
ต่ำสุด 24h
$ 0.00606256
$ 0.00606256$ 0.00606256
สูงสุด 24h

$ 0.0060382
$ 0.0060382$ 0.0060382

$ 0.00606256
$ 0.00606256$ 0.00606256

$ 0.0110834
$ 0.0110834$ 0.0110834

$ 0.00526421
$ 0.00526421$ 0.00526421

--

-0.22%

-5.76%

-5.76%

ประวัติราคา Bitsocial (BSO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitsocial เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitsocial เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019049095
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitsocial เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitsocial เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.22%
30 วัน$ -0.0019049095-31.48%
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Bitsocial

การคาดการณ์ราคา Bitsocial (BSO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BSO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitsocial (BSO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitsocial อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitsocial จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BSO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitsocial

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เกี่ยวกับ Bitsocial

ราคาปัจจุบันของ Bitsocial คือเท่าไร?

Bitsocial เทรดอยู่ที่ ฿0.1953907924906562908000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BSO คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿41032024.44191711960000 BSO อยู่ในอันดับ #2634 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Bitsocial มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BSO มีเท่าไร?

มีโทเคน 210000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Bitsocial เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.194992617707387752000 และ ฿0.1957792793229937216000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Bitsocial เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.357918117832808024000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BSO คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ SocialFi,Ethereum Ecosystem,Decentralized Social Media (DeSOC) และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

BSO มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitsocial

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:04:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitsocial (BSO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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