ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KIN

ข้อมูลราคา KIN

เอกสารไวท์เปเปอร์ KIN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KIN

โทเคโนมิกส์ KIN

การคาดการณ์ราคา KIN

Kin โลโก้

Kin ราคา (KIN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KIN เป็น USD

--
----
+62.10%1D
Kin (KIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kin (KIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

+55.16%

+62.38%

+66.08%

+66.08%

ราคาเรียลไทม์ Kin (KIN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KIN คือ $ 0.00122572 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KIN มีการเปลี่ยนแปลง +55.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +62.38% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +66.08% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kin (KIN) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kin คือ $ 4.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KIN คือ 2.65T โดยมีอุปทานรวมที่ 2647309329258.377 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.22M

ประวัติราคา Kin (KIN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+62.38%
30 วัน$ 0+39.33%
60 วัน$ 0+41.75%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Kin (USD)

Kin (KIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kin (KIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kin ตอนนี้!

KIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kin (KIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kin (KIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kin (KIN)

วันนี้ Kin (KIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KIN เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KIN เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KIN คือ $ 4.22M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KIN คือ 2.65T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KIN คือเท่าใด?
KIN ถึงราคา ATH ที่ 0.00122572 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KIN คือเท่าไร?
KIN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KIN คือ -- USD
ปีนี้ KIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
KIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:19:25 (UTC+8)

