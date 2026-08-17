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ราคาปัจจุบัน Dream Machine Token วันนี้ คือ 1.64 USD มูลค่าตลาด DMT เท่ากับ 1,469,870 USD ติดตามการอัปเดตราคา DMT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Dream Machine Token วันนี้ คือ 1.64 USD มูลค่าตลาด DMT เท่ากับ 1,469,870 USD ติดตามการอัปเดตราคา DMT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Dream Machine Token ราคา (DMT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DMT เป็น USD

$1.64
$1.64$1.64
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dream Machine Token (DMT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:20:05 (UTC+8)

ราคา Dream Machine Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Dream Machine Token (DMT) วันนี้ $ 1.64, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DMT เป็น USD คือ $ 1.64 ต่อ DMT.

Dream Machine Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,469,870 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 897.41K DMT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DMT เทรดระหว่าง $ 1.6 (ต่ำ) กับ $ 1.67 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 184.79 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02494659

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DMT เคลื่อนไหว -2.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.11K.

Dream Machine Token (DMT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

$ 7.11K
$ 7.11K$ 7.11K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

897.41K
897.41K 897.41K

995,297.0184232
995,297.0184232 995,297.0184232

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dream Machine Token คือ $ 1.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.11K อุปทานหมุนเวียนของ DMT คือ 897.41K โดยมีอุปทานรวมที่ 995297.0184232 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.63M

ประวัติราคา Dream Machine Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
ต่ำสุด 24h
$ 1.67
$ 1.67$ 1.67
สูงสุด 24h

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 184.79
$ 184.79$ 184.79

$ 0.02494659
$ 0.02494659$ 0.02494659

-2.01%

-0.65%

-13.00%

-13.00%

ประวัติราคา Dream Machine Token (DMT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dream Machine Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.010748075316912464
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dream Machine Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.1683466560
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dream Machine Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.8945048720
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dream Machine Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0021249534495825

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.010748075316912464-0.65%
30 วัน$ -0.1683466560-10.26%
60 วัน$ -0.8945048720-54.54%
90 วัน$ +0.0021249534495825+0.00%

การคาดการณ์ราคา Dream Machine Token

การคาดการณ์ราคา Dream Machine Token (DMT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DMT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Dream Machine Token (DMT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Dream Machine Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Dream Machine Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DMT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Dream Machine Token

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Dream Machine Token (DMT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Dream Machine Token

ราคาปัจจุบันของ Dream Machine Token คือเท่าไร?

Dream Machine Token ซื้อขายอยู่ที่ ฿52.9661005476544000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.65% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

DMT เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.65% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก DMT กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Dream Machine Token มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem DMT แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Dream Machine Token ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿47471513.54389071520000 ส่งผลให้ DMT อยู่ในอันดับที่ #2506 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿51.674244436736000 ถึง ฿53.9349926308432000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

DMT มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Dream Machine Token มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ DMT อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 897410.3926742094 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dream Machine Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:20:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dream Machine Token (DMT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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